Silence S04 Nanocar: Vertriebspartner Nissan kündigt Verkaufsstart an

Über die Kooperation des drittgrößten japanischen Automobilherstellers Nissan mit dem spanischen Mischkonzern Acciona und dessen Fahrzeugmarke Silence hatte ich bereits Mitte Mai berichtet. Ziel der Kooperation war die Einführung und der Aufbau eines Vertriebsnetzes der spanischen Marke auf dem deutschen Markt, was laut offizieller Pressemitteilung von Nissan mit leichter Verspätung ab sofort erfolgt.

Design, Entwicklung und Fertigung – Made in Barcelona

Das Silence S04 Nanocar, so der Name des vierrädrigen Leichtfahrzeugs, soll nach Angaben des Unternehmens ein „sauberes und wendiges Leichtfahrzeug für den Einstieg in die Elektromobilität“ sein. Mit einer Länge von gerade einmal 2,28 Metern kann man das Nanocar durchaus als klein und schmal bezeichnen.

Je nach Motorisierung ist das Fahrzeug in den Klassen L6e oder L7e erhältlich, wobei in der Klasse L6e die Konkurrenz schon früher am Start war. Im Gegensatz zum Opel Rocks-e oder zum Fiat Topolino verfügt das Fahrzeug jedoch über ein Kofferraumvolumen von 247 Litern, was meiner Meinung nach ein deutliches Plus gegenüber der Konkurrenz aus dem Hause Stellantis darstellt.

Gegenüber der damaligen Ankündigung wurden in jeder Klasse zwei weitere Modelle angekündigt: Das L6e-Modell mit einer Batterie hat bei einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern und kostet 11.995 Euro. Das Modell mit zwei Batterien und einer Höchstgeschwindigkeit von ebenfalls 45 km/h hat eine Reichweite von bis zu 175 Kilometern und kostet 14.645 Euro. Beide Varianten haben eine Leistung von sechs Kilowatt.

Mit dem Modell L7e, das mit einer Batterie ausgestattet ist, kann eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreicht werden und eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Es ist mit einer Leistung von sieben Kilowatt ausgestattet und kostet 13.995 Euro.

Das Topmodell L7e mit zwei Batterien und einer Leistung von 14 Kilowatt erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h und eine maximale Reichweite von 149 Kilometern. Es ist zu einem Preis von 16.645 Euro erhältlich und gilt in dieser Hinsicht als Flaggschiff der Marke.

Die Batterien sind herausnehmbar und können wie ein Rollkoffer transportiert werden. Das Nanocar kann auch direkt an eine normale Steckdose angeschlossen werden, der Ladevorgang dauert ca. 7-9 Stunden.

Weitere Informationen finden sich auf der entsprechenden offiziellen Website, auf der auch das bislang noch sehr überschaubare Vertriebsnetz ausgewählter Händler zu finden ist. Für die kommenden Monate verspricht Nissan einen deutlichen Ausbau des Händlernetzes für den Silence S04 und seine Modellvarianten.

-->