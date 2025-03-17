Silent Hill f: Neuer Titel soll das Franchise (erneut) wiederbeleben

Nachdem Konami mit Silent Hill 2 Remake das langjährige Franchise wiederbelebt hat und damit durchaus Erfolge feiern konnte, will man die Fans der Serie nun mit einem komplett neuen Titel weiter beglücken: Silent Hill f heißt das Spiel und soll wieder in die gleiche Kerbe schlagen, in der die Reihe am besten glänzen kann: Psychologischer Horror verpackt mit einem Hauch von Schönheit und einer spannenden Story, die im Japan der 1960er Jahre spielt.

Silent Hill kehrt auf gruselige Weise zurück

Der jetzt veröffentlichte Reveal-Trailer zeigt bereits, in welche Richtung das Spiel gehen will. Das Konzept gefällt mir sehr gut, das gezeigte Videomaterial sieht für mich wie eine Mischung aus Fatal Frame und Forbidden Siren aus.

Verantwortlich für die Entwicklung ist das Entwicklerstudio NeoBards Entertainment, das in der Vergangenheit bereits an Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake und Dead Rising Deluxe Remaster gearbeitet hat.

Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series S und X sowie PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich sein. Ein Erscheinungsdatum wurde noch nicht genannt, ich tippe auf Anfang 2026.