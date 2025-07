Silent Hill 2 Remake: Launch-Trailer veröffentlicht

Knapp zwei Jahre nach der Ankündigung eines Remakes des ursprünglich im September 2001 für die PlayStation 2 erschienenen Spiels Silent Hill 2 feiern Konami und das polnische Entwicklerstudio Bloober Team am 8. Oktober die Veröffentlichung der Neuauflage. Was die Spieler erwartet, zeigt der jetzt veröffentlichte Launch-Trailer noch einmal in bewegten Bildern.

Silent Hill 2 Remake exklusiv für PlayStation 5 und PC. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Version für andere Plattformen geplant.

