SIMon mobile: 50 % Rabatt in den Black Weeks

SIMon mobile bietet ab sofort und bis Anfang Dezember einen hohen Rabatt an. Dieser ist allerdings zeitlich begrenzt.

SIMon mobile bietet Neukunden, die zwischen dem 12.11.2024 und dem 08.12.2024 einen Vertrag abschließen, in den ersten sechs Monaten einen Rabatt von 50 % auf die monatliche Grundgebühr. Dieser Rabatt gilt sowohl für die Grundgebühr als auch für eine zusätzlich gebuchte Datenoption (5 GB oder 15 GB pro Monat). Somit kann man bereits ab 4,49 € pro Monat in die Tarife einsteigen.

Nutzer von SIMon mobile können zwischen 15 GB, 20 GB oder 30 GB Datenvolumen pro Monat wählen, je nach Paket ab 8,99 Euro pro Monat (Normalpreis ohne den Black-Week-Zusatzrabatt). Auch die Nutzung von 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload ist im Vodafone-Netz möglich. Telefonate und SMS sind unbegrenzt, der Vertrag ist monatlich kündbar. Der Tarif ist auch als eSIM erhältlich und es fällt kein Anschlusspreis an.

Alternative? fraenk Mobilfunk mit anderer Datenvolumen-Aufteilung, dafür im Netz der Telekom.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

