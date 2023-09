SIMon mobile startet mit 5G und setzt fraenk unter Druck

Der größte Konkurrent von SIMon mobile ist der Mobilfunkanbieter fraenk. Die Kunden können von diesem Wettbewerb nur profitieren. Jetzt kommt wieder frischer Wind in den Markt, denn die Vodafone-Tochter startet mit 5G.

Während die Congstar-Marke fraenk im Telekom-Netz ausschließlich auf kümmerliche 7 GB Basis-Datenvolumen und ein inzwischen aufgewertetes Bonus-System setzt, punktet SIMon mobile im Vodafone-Netz mit guten Preisen und von Haus aus mehr Datenvolumen. Kürzlich hat man erst das Datenvolumen für alle Kunden auf 12 GB angehoben und verkündet jetzt den Start von 5G.

SIMon mobile: 5G-Freischaltung für alle Kunden

Der Vodafone-Discounter startet die 5G-Freischaltung für alle Kunden bis spätestens 5. Oktober 2023. Sowohl bestehende als auch zukünftige Kunden erhalten Zugang zu 5G, allerdings nur mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Der Hauptvorteil von 5G liegt für SIMon Mobile in der erhöhten Netzkapazität. Insbesondere an stark frequentierten Standorten wie Großveranstaltungen soll das von Vorteil sein.

Die 5G-Freischaltung erfolgt in den nächsten Tagen automatisch für alle Kunden, die ein 5G-fähiges Smartphone besitzen. Das 5G-Netz von Vodafone ist deutschlandweit in verschiedenen Ausbaustufen verfügbar. Die Verfügbarkeit könnt ihr direkt bei Vodafone prüfen. Im Gegensatz zu anderen Discountern bietet SIMon Mobile die 5G-Freischaltung ohne Zusatzkosten an.

Der Tarif kostet pro Monat 8,99 Euro, wenn man seine Rufnummer von einer Liste von Anbietern mit zu SIMon mobile bringt. Ansonsten zahlt man in der Regel 11,99 Euro pro Monat. Größere Tarife mit 27 GB sind ebenfalls verfügbar und kosten je nach bisherigem Anbieter zwischen 11,99 Euro und 19,99 Euro.

Der Vertrag ist „jederzeit“ mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Vertragsmonats kündbar. Man surft wie erwähnt weiterhin mit einer maximalen Bandbreite bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Danach wird auf 32 kbit/s gedrosselt. Die Inklusiv-Leistungen sind auch im EU-Ausland nutzbar.

