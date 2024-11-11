Singles Day Aktionen bei freenet gestartet

Freenet bietet ab sofort seine diesjährigen Singles Day Aktionen an. Dabei gibt es einen Tarif im Netz von Telefónica / O2 und einen im Netz der Telekom.

Zum einen gibt es eine Allnet-Flat 10 GB 5G im Telefónica-Netz für nur 4,99 € pro Monat bei monatlicher Kündbarkeit und zum anderen gibt es den Green LTE 35 GB 5G im Telekom Netz für 14,99 € monatlich.

Zusätzlich zu den Tarifen erhalten alle Kunden 1 Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Die Option hat einen Gratismonat und kostet danach 9,99 €/Monat und kann monatlich gekündigt werden. Das also nicht5 vergessen, wenn kein Bedarf besteht.

Allnet-Flat 10 GB 5G monatlich kündbar im Telefónica-Netz

10 GB 5G Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telefónica-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn

monatlich kündbar!

4,99 €/Monat statt 19,99 €

19,99 € Anschlusspreis

Green LTE 35 GB 5G im Telekom-Netz

35 GB 5G Datenvolumen (50 Mbit/s)

Telekom-Netz

FLAT Telefonie & SMS

FLAT EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

flexibler Vertragsbeginn

14,99 €/Monat statt 39,99 €

19,99 € Anschlusspreis

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

