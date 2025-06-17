Skoda Elroq: Einen Coupé wird es nicht geben

Skoda verkauft den Enyaq in zwei Versionen, einmal als normalen Enyaq mit einer Kombi-Optik, und auch als etwas „sportlichere“ Version, als Coupé. Der neuen Elroq gibt es nur als normale Version, wird hier also auch noch ein Coupé folgen?

Nein, so Klaus Zellmer bei Edison, das ist definitiv nicht vorgesehen. Den Elroq gibt es zwar auch mit einer breiten Auswahl an Antrieben und als RS-Version, aber es ist keine Coupé-Version geplant. Und das, obwohl der Elroq sehr erfolgreich startete.

Ein Coupé ist aber meist etwas teurer als die normale Version und beim Elroq liegt der Fokus etwas mehr auf einem attraktiven Preis, daher gehe ich davon aus, dass das auch ein Grund gegen so eine Version ist. Grundsätzlich finde ich bei SUVs aber den Coupé, auch wenn er etwas weniger Platz mitbringt, etwas attraktiver.