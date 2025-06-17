Mobilität

Skoda Elroq: Einen Coupé wird es nicht geben

Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Skoda verkauft den Enyaq in zwei Versionen, einmal als normalen Enyaq mit einer Kombi-Optik, und auch als etwas „sportlichere“ Version, als Coupé. Der neuen Elroq gibt es nur als normale Version, wird hier also auch noch ein Coupé folgen?

Nein, so Klaus Zellmer bei Edison, das ist definitiv nicht vorgesehen. Den Elroq gibt es zwar auch mit einer breiten Auswahl an Antrieben und als RS-Version, aber es ist keine Coupé-Version geplant. Und das, obwohl der Elroq sehr erfolgreich startete.

Ein Coupé ist aber meist etwas teurer als die normale Version und beim Elroq liegt der Fokus etwas mehr auf einem attraktiven Preis, daher gehe ich davon aus, dass das auch ein Grund gegen so eine Version ist. Grundsätzlich finde ich bei SUVs aber den Coupé, auch wenn er etwas weniger Platz mitbringt, etwas attraktiver.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Ein Glück! Das sind auch eher Schrägheck-SUV, keine echten Coupés. Vor allem der Audi Q4 Sportback ist unglaublich hässlich.

    1. Christian K 🏅
      sagt am zu René H. ⇡

      Coupés sind es wahrlich nicht. Dennoch finde ich den Q4 als Sportback schöner als den „normalen Kasten“. Aber so sind die Geschmäcker eben unterschiedlich.
      Der Enyaq Coupé sieht ja auch schnittiger aus als sein Kastenpendant.

      Ich rede nur von Optik und nicht Praktikabilität.

    2. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
      sagt am zu René H. ⇡

      Geschmäcker, bei mir genau andersrum. Fahren den Q4 Sportsback.

