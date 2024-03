Skoda Elroq: Was uns beim neuen Elektroauto für 2025 erwartet

Skoda wird uns in diesem Jahr ein neues Elektroauto zeigen, das zweite Modell der Marke steht an. Es kommt zwar erst nächstes Jahr auf den Markt, aber wir werden den Skoda Elroq, so soll der kompakte SUV heißen, schon sehr zeitnah sehen.

Den besten Hinweis lieferte diese Woche ein neuer Teaser für das Elektroauto, die Ankündigung erfolgt also zeitnah. Doch was kann man bei diesem Auto erwarten?

Der Skoda Elroq wird sich mit ca. 4,4 Metern Länge unter dem Skoda Enyaq als neues Elektroauto im Lineup einordnen. Basis ist die bekannte MEB-Plattform der Volkswagen AG, daher bekommen wir hier natürlich auch die bekannte Technik.

Die Basis dürfte den neuen VW-Elektromotor mit 210 kW (286 PS) bekommen, bei dem wir dank des Cupra Born VZ wissen, dass auch bis zu 240 kW (also ca. 326 PS) möglich sind. Ich rechne hier also mit einem Skoda Elroq RS als Top-Version.

Wir kennen auch die üblichen Akkugrößen der MEB-Plattform, da sind mittlerweile bis zu 79 kWh in dieser Größe möglich, was für über 550 km Reichweite nach WLTP ausreichen sollte. Geladen wird dann sicher mit 170 kW (DC) bzw. mit 11 kW (AC).

Elroq steht übrigens für el(ektrisch) und (ka)roq, wir bekommen hier also einen elektrischen Skoda Karoq ab 2025. So ein kompakter Elektro-SUV könnte, falls der Preis stimmt, durchaus erfolgreich als Elektroauto in der Volkswagen AG laufen.

Der Enyaq ist für mich mit das beste MEB-Modell bei den Elektro-SUVs, die Preview der Designsprache von Skoda sieht auch nicht schlecht aus, das könnte ein wirklich sehr solides Modell für die Zukunft werden, auf das ich schon sehr gespannt bin.

