Skoda kündigt ein günstiges Elektroauto an

Skoda wird in den kommenden Jahren die Marke ausbauen und will neue Menschen erreichen. Der Skoda Vision 7S als neuer Luxus-SUV der Marke soll neue Kunden ansprechen und kommt schon etwas früher, laut Edison steht er bereits 2025 an.

Mit diesem Modell, welches noch keinen finalen Namen besitzt, wird Skoda den MEB-Baukasten komplett ausreizen, aber es gibt bisher noch nicht viele Daten. Wir wissen nur, dass der Akku 89 kWh groß ist und die Ladeleistung 200 kW beträgt.

Ein elektrische Skoda Fabia ist geplant

Allerdings betont Skoda, dass man aktuelle Kunden bei der Elektromobilität nicht vergessen möchte und man auch ein Elektroauto in der Fabia-Liga entwickelt. Die Ankündigung kommt nicht ganz überraschend, wenn man Volkswagen in letzter Zeit beobachtet hat, denn da war beim ID.2-Event von einer ID.1-Liga die Rede.

Es soll jedenfalls nicht bei unter 25.000 Euro bleiben, die Volumenmarken wollen auch die Preisgrenze von 20.000 Euro bei den Elektroautos unterschreiten. Und Skoda ist dabei, vermutlich entwickelt die VW-Marke sogar die Plattform dafür.

Für Details ist es natürlich noch viel zu früh, denn während die ca. 25.000 Euro teuren Elektroautos, bei denen Skoda übrigens auch dabei ist, gegen 2025 und 2026 auf den Markt kommen, so ist das eher ein Schritt für 2029 oder sogar 2030.

Doch es tut sich etwas und sollten wir gegen 2030 viele neue Elektroautos in der Liga für unter 20.000 Euro sehen, dann dürfte das gegen 2035, wenn das Aus für Verbrenner ansteht, auch kein Problem mehr auf dem Gebrauchtmarkt darstellen.

