Tesla bleibt die Nummer 1: Es dürfte einen neuen Rekord geben

Normalerweise ist das vierte Quartal das stärkte Quartal von Tesla, doch wie man hört, könnte es im ersten Quartal 2023 einen neuen Rekord bei den Auslieferungen geben. Das erste Quartal ist eigentlich nicht das beste Quartal und in Ländern wie Deutschland wurde die Förderung reduziert. Doch das interessiert Tesla nicht.

Bis zu 420.000 Einheiten sind wohl für den Einstieg ins neue Jahr angepeilt, was an der gesteigerten Produktion in Standorten wie Deutschland liegt. Also ca. 15.000 Einheiten mehr, als beim letzten Rekord und über 100.000 Einheiten mehr, als vor einem Jahr. Vor allem diese Steigerung ist hier die wirklich beeindruckende Zahl.

Tesla bleibt Marktführer bei Elektroautos

Ich kann mich noch gut an die Aussagen erinnern, als nach jedem Quartal von einer Ausnahme die Rede war. Mittlerweile peilt Tesla bis zu 2 Millionen Autos pro Jahr an und das sogar noch vollelektrisch. Damit ist Tesla fast auf dem Niveau von BMW, nur eben ohne einen Verbrenner. Das macht die Marke zum Elektro-Marktführer.

Volkswagen möchte Tesla eigentlich 2025 ablösen, aber wenn das Wachstum so weitergeht, dann löst vielleicht Tesla in ein paar Jahren Volkswagen ganz allgemein ab. Immerhin steht bei Tesla ebenfalls bald ein noch günstigeres Elektroauto an.

Hinweis: Volkswagen hat letztes Jahr ca. 572.000 Elektroautos ausgeliefert und wenn es so weitergeht, dann erreicht Tesla diesen Wert bald in einem Quartal.

Mal schauen, wie viele Einheiten man wirklich ausliefern kann, derzeit gibt es den üblichen Push zum Ende des Quartals. Verfügbare Fahrzeuge sind reduziert und wer sein Fahrzeug vor dem 31. März annimmt, bekommt Supercharger-Guthaben.

