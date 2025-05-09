Sky sichert sich umfassende Rechte am DFB-Pokal bis 2029/30

Sky Deutschland hat sich die Live-Übertragungsrechte am DFB-Pokal bis einschließlich der Saison 2029/30 gesichert.

Der neue Vertrag zwischen Sky und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) umfasst alle 63 Spiele des Wettbewerbs pro Saison, von denen 48 exklusiv bei Sky zu sehen sein werden. Die Vereinbarung gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz und umfasst alle Übertragungswege sowie die Nutzung in der Gastronomie und anderen öffentlichen Einrichtungen über Sky Business. Das Finale und beide Halbfinalspiele werden auch in UHD/HDR verfügbar sein.

Darüber hinaus hat Sky das Recht, Clips, Highlights und Spielberichte direkt nach Spielende anzubieten. Auch diese Inhalte sind ab 7 Uhr des Folgetages frei abrufbar – inklusive der Verbreitung über soziale Medien. Sky setzt damit seine seit 2008 bestehende, langjährige Rolle als Hauptsender des DFB-Pokals fort.

Auch DFB-Pokal der Frauen bleibt bei Sky

Die Vereinbarung umfasst auch die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal der Frauen. Sky wird wie bisher von jeder Runde berichten und insgesamt elf Spiele pro Saison live zeigen, darunter alle Partien ab dem Viertelfinale. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Sky seine Berichterstattung über den Frauen-Wettbewerb deutlich ausgebaut und unter anderem erstmals eine Konferenz zum Viertelfinale angeboten.

Mit der Verlängerung der DFB-Pokal-Rechte positioniert sich Sky Deutschland als zentraler Anbieter im Bereich des deutschen Vereinsfußballs. Nach dem Erwerb der langfristigen Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga überträgt das Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu 601 der insgesamt 680 relevanten Spiele pro Saison.

PS: RTL Deutschland hat sich Highlight-Rechte am DFB-Pokal der Männer gesichert. Und die ARD hat über die SportA umfangreiche audiovisuelle Medienrechte an den Spielen des DFB-Pokals ab der Saison 2026/27 bis 2029/30 für die Ausstrahlung im Free-TV erworben. Die Vereinbarung umfasst die Live-Übertragung von insgesamt acht bzw. sieben Pokalspielen der Männer pro Saison.

