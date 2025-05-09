Unterhaltung

Sky sichert sich umfassende Rechte am DFB-Pokal bis 2029/30

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Der Dfb Pokal Bis 2030 Live Bei Sky Sport
Sky Sport zeigt auch in den kommenden Jahren alle 63 Spiele des DFB-Pokals live…

Sky Deutschland hat sich die Live-Übertragungsrechte am DFB-Pokal bis einschließlich der Saison 2029/30 gesichert.

Der neue Vertrag zwischen Sky und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) umfasst alle 63 Spiele des Wettbewerbs pro Saison, von denen 48 exklusiv bei Sky zu sehen sein werden. Die Vereinbarung gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz und umfasst alle Übertragungswege sowie die Nutzung in der Gastronomie und anderen öffentlichen Einrichtungen über Sky Business. Das Finale und beide Halbfinalspiele werden auch in UHD/HDR verfügbar sein.

Darüber hinaus hat Sky das Recht, Clips, Highlights und Spielberichte direkt nach Spielende anzubieten. Auch diese Inhalte sind ab 7 Uhr des Folgetages frei abrufbar – inklusive der Verbreitung über soziale Medien. Sky setzt damit seine seit 2008 bestehende, langjährige Rolle als Hauptsender des DFB-Pokals fort.

Auch DFB-Pokal der Frauen bleibt bei Sky

Die Vereinbarung umfasst auch die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal der Frauen. Sky wird wie bisher von jeder Runde berichten und insgesamt elf Spiele pro Saison live zeigen, darunter alle Partien ab dem Viertelfinale. Bereits in den vergangenen Jahren hatte Sky seine Berichterstattung über den Frauen-Wettbewerb deutlich ausgebaut und unter anderem erstmals eine Konferenz zum Viertelfinale angeboten.

Mit der Verlängerung der DFB-Pokal-Rechte positioniert sich Sky Deutschland als zentraler Anbieter im Bereich des deutschen Vereinsfußballs. Nach dem Erwerb der langfristigen Rechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga überträgt das Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu 601 der insgesamt 680 relevanten Spiele pro Saison.

Zu Sky →

PS: RTL Deutschland hat sich Highlight-Rechte am DFB-Pokal der Männer gesichert. Und die ARD hat über die SportA umfangreiche audiovisuelle Medienrechte an den Spielen des DFB-Pokals ab der Saison 2026/27 bis 2029/30 für die Ausstrahlung im Free-TV erworben. Die Vereinbarung umfasst die Live-Übertragung von insgesamt acht bzw. sieben Pokalspielen der Männer pro Saison. 

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Das wird Sky aber auch nicht helfen. Gegenüber der Bundesliga stinkt der DFB Pokal stark ab.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität