Sky und ProSiebenSat.1 vereinen ihre Kräfte

ProSiebenSat.1 und Sky haben ihre Zusammenarbeit in Deutschland und Österreich intensiviert. Mit der neuen Distributionsvereinbarung stellt Sky seinen Kunden in Deutschland alle Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 in HD auf der neuen Plattform Sky Stream zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Joyn-App ab August auf Sky Stream und Sky Q in Deutschland sowie auf Sky Q in Österreich verfügbar sein.

Nicole Agudo Berbel von ProSiebenSat.1 betont die Vorteile der Partnerschaft, die Sky-Abonnenten neben dem Empfang in HD auch neue Komfortfunktionen wie Instant Restart ermöglicht. Das erweiterte Angebot und die Integration der Joyn-App bieten den Sky-Abonnenten zusätzliche Reichweite und neue Nutzungsmöglichkeiten. Durch die Kooperation wird die Präsenz von ProSiebenSat.1-Inhalten auf den Sky-Plattformen in beiden Ländern deutlich erhöht.

Evelyn Rothblum von Sky Deutschland betont, dass die Partnerschaft mit ProSiebenSat.1 das bereits verfügbare Content-Angebot auf allen Sky Plattformen weiter ausbaut.

