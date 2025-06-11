Unterhaltung

Sky und WOW mit neuen Inhalten: Die Highlights im Juli 2025

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Juli 2025 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die bekannten Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • The Narrow Road to the Deep North S1 (OD-Start: 1.7.; Linear: 29.7.)
  • Poker Face S2 (2.7.)
  • The Golden State Killer: Das Monster in Uniform (3.7.)
  • Durch die Wildnis mit Simon Reeve S1 (4.7.)
  • Law & Order S24 (8.7.)
  • Mächte des Altertums S1 (8.7.)
  • Mord in Mayfair (10.7.)
  • Star Trek: Discovery S3 und S4 (11.7., 30.7.)
  • 7. Juli: Terror in London S1 (11.7.)
  • Tödliches Begehren S1 (15.7.)
  • Killer Clown – Mord an der Haustür S1 (17.7.)
  • The Equalizer S5 (17.7.)
  • Yacht Rock – Der entspannte Westküstensound (18.7.)
  • Inside FBI – Die härtesten Fälle S4 (23.7.)
  • Das Wunder der Wiederkehr (24.7.)
  • Der Aufstieg der Nazis S4 (25.7.)
  • Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat S22 (30.7.)
  • Murdered in Paradise S1 (31.7.)

Filme

  • Juror #2 (4.7.)
  • Bagman (5.7.)
  • Depravity (10.7.)
  • Ghostbusters: Frozen Empire (11.7.)
  • Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer (12.7.)
  • Rich Flu (19.7.)
  • Nosferatu – Der Untote (25.7.)
  • Companion – Die perfekte Begleitung (26.7.)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →

Es bleibt dabei: HBO Max kommt Anfang 2026 offiziell nach Deutschland

Vor ein paar Wochen nannte Warner „Max“ wieder in „HBO Max“ um und diese Woche hat man bekannt gegeben, dass…

11. Juni 2025 | Jetzt lesen →

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Einiges dabei, cooler Monat. Poker Face, Nosferatu und Garfield schau ich mir gern an :)

