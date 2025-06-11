Es bleibt dabei: HBO Max kommt Anfang 2026 offiziell nach Deutschland

Unterhaltung

Vor ein paar Wochen nannte Warner „Max“ wieder in „HBO Max“ um und diese Woche hat man bekannt gegeben, dass man sich in zwei börsennotierte Firmen aufteilen wird. Man wird Streaminggeschäft und die Studios vom Sendergeschäft trennen.

Gleichzeitig bleibt es bei der Expansion von HBO Max, noch im Juli kommen 12 neue Länder (im Osten) dazu. Und „Anfang 2026 folgen Deutschland, Italien und Großbritannien“, so JB Perrette so Warner Bros. Discovery in einem Statement.

Der offizielle Schritt nach Deutschland deutet sich schon länger an und wurde Ende 2024 erstmals bestätigt. Wobei noch viele Details fehlen, es wäre nämlich auch gut möglich, dass zum Beispiel nicht alle HBO-Serien bei HBO Max zu sehen sind. Man wird bei Warner wohl weiterhin mit Partnern wie Sky Deutschland zusammenarbeiten.

