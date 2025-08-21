Software

Slack beseitigt hartnäckige Bugs in iOS-App

Slack hat ein neues iOS-Update veröffentlicht. Das Update v25.08.30 vom 20. August 2025 behebt mehrere Fehler in der App.

Die aktuelle Version adressiert Probleme bei der Nutzung internationaler Telefonnummern. Laut Changelog war es bisher nicht möglich, von der Profilansicht eines Teamkollegen aus internationale Nummern anzurufen. Nutzer mussten die App aktualisieren, um diesen Fehler zu umgehen.

Zusätzlich wurde ein Problem im Zusammenhang mit gelöschten Workspaces behoben. Vorher war das Logo eines entfernten Workspace weiterhin in der Seitenleiste sichtbar, und die Option „Workspace entfernen“ führte nicht zum gewünschten Ergebnis.

Weitere Details zu den Korrekturen

Das Update sorgt dafür, dass Workspace-Logos korrekt entfernt werden und Anrufe über internationale Nummern nun wieder möglich sind. Die Änderungen konzentrieren sich vollständig auf Fehlerbehebungen, ohne neue Funktionen einzuführen.

Die Slack-App ermöglicht die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb von Teams über Nachrichten, Anrufe und gemeinsame Dateien.

Wichtige Korrekturen in v25.08.30

  • Fehler behoben beim Anrufen internationaler Telefonnummern vom Profilbildschirm eines Teamkollegen
  • Probleme mit dem Entfernen gelöschter Workspaces behoben

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.



