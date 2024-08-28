Mobilität

Smart #5 vorgestellt: Der größte Smart aller Zeiten

| 9 Kommentare
Smart 5 Heck

Würde man mir den Smart #5 ohne Logo zeigen, ich hätte gesagt, dass das auch ein EQ-Modell von Mercedes sein könnte. Über 4,7 Meter lang und optisch ein ganz normaler und großer SUV. An Smart würde ich beim 5er jedenfalls nicht denken.

Doch mit dem Schritt zum Hashtag-Lineup gingen Mercedes und Geely mit Smart neue Wege und der Smart #5 ist die Spitze des Eisbergs. Dafür gibt es aber auch eine 800 Volt-Plattform und einen 100 kWh großen Akku – wenn man möchte.

Smart 5 Front

740 km sind nach CLTC-Standard in China möglich, der WLTP-Wert dürfte dann bei etwas mehr als 600 km liegen. Und dank neuer Volt-Technik geht es von 10 auf 80 Prozent in 15 Minuten. Leistung? Auf Wunsch bis zu 432 kW oder eben 587 PS.

Auf das Brabus-Image scheint man bei der Dual-Motor-Version zu verzichten und wer das nicht benötigt, der bekommt 250 kW (340 PS) oder 267 kW (363 PS) mit einem Elektromotor. Und Innen begrüßt euch ein 25,6 Zoll großes OLED-Display.

Smart 5 Innen

Der Smart #1 und Smart #3 haben schon gezeigt, wohin die Reise von Smart geht und der Smart #5 reizt das aus. Doch hier scheint Schluss zu sein, ein Auto in der Liga von 5 Metern deutet sich nicht an. Ausschließen würde ich es jedoch nicht.

Mit dem Smart #2 wird dann in Zukunft aber auch ein kompaktes Modell folgen und der Smart #4 könnte wieder ein größeres SUV-Coupé werden. Preise für den #5 hat Smart Deutschland noch nicht genannt, diese dürften aber noch 2024 folgen.

Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tobias 👋
    sagt am

    Am Handy darf man während der Fahrt nicht spielen aber auf den
    75 Zoll Monitor der in den meisten neuen Autos eingebaut ist schon.
    Verstehe es nicht und dazu sieht es einfach hässlich ajs.

    Antworten
  2. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Das ist einfach der spirituelle Nachfolger des Skoda Yeti!

    Antworten
  3. Philipp 🔆
    sagt am

    Das Heck ist echt fies, bekommt man fast Multipla vibes.

    Antworten
    1. Tobias 🏅
      sagt am zu Philipp ⇡

      Multipla war tatsächlich das allererste Wort, was mir bei dem Bild eingefallen ist. Kein Kompliment :-D

      Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    sieht ehern aus wie ein Kia.

    Antworten
  5. Rogh 🌀
    sagt am

    OLED beim Cockpit? Es zeigt permanent statische Inhalte an und wird sich garantiert nach 6 Monaten schön eingebrannt haben. Keine gute Idee.

    Antworten
    1. D3P 🌀
      sagt am zu Rogh ⇡

      Gibt es doch schon lange…. Haben BMW, Mercedes etc. schon lange.

      Antworten
      1. D3P 🌀
        sagt am zu D3P ⇡

        Aber die Kiste ist mal wirklich unschön.

        Antworten
  6. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Uff, von vorne okay, von hinten selten hässlich. Innenraum wahrscheinlich Geschmackssache, mein Ding ist er nicht.

    Aber ich gebe zu, die ganzen Geely Marken überschneiden sich einfach zu sehr und vom Design gefallen mir Zeekr und Lotus vielleicht noch und Selbst Lynk & Co würde ich Smart aber locker vorziehen.

    Antworten

