Smart Clock für Echo Flex startet in Deutschland

Der Echo Flex bekommt nun auch hierzulande ein neues Zubehörteil. Mit der Smart Clock von Third Reality hat man die Uhrzeit und mehr immer im Blick.

Um die Uhrzeit oder gestellte Timer erkennen zu können, wird die Helligkeit des digitalen Displays automatisch mithilfe des eingebauten Lichtsensors angepasst. Mit Alexa lässt sich die Helligkeit zudem auch manuell ändern. Ein Sprachbefehl wie „Alexa, stell die Helligkeit der [Name der Uhr] auf 50 % ein“ oder „Alexa, schalte die [Name der Uhr] aus“ reicht dafür aus.

Die Einrichtung der Smart Clock erfolgt dabei gewohnt unkompliziert. Einfach die Smart Clock in den USB-Anschluss von Echo Flex einstecken und sie wird automatisch erkannt.

Die Smart Clock kostet 19,99 Euro und ist ab sofort erhältlich. Der Echo Flex wird direkt in eine normale Steckdose gesteckt. Die Smart Clock ergänzt die Reihe des zertifizierten „Made for Amazon“-Zubehörs für Echo Flex, zu dem auch das Smarte Nachtlicht und der Bewegungssensor von Third Reality gehören.

