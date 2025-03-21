Smart senkt bald die Preise für Elektroautos

Erst vor wenigen Wochen wurde die Preisstruktur bei Smart unattraktiver, doch ab kommender Woche soll sich das schon wieder ändern. Wie EAN berichtet, wird es ab dem 25. März neue und vor allem deutlich attraktivere Preise bei Smart geben.

Der Fokus liegt auf zwei Dingen, so die Quelle. Leasing und Smart #3. Beim Smart #1 werden die Preise zwar auch nach unten angepasst, aber der Fokus, wohl auch beim Marketing im Sommer, wird in diesem Jahr vor allem auf dem Smart #3 liegen.

Mit günstigeren Leasingpreisen will man den Marktanteil jetzt zügig steigern, die finalen Preise sollen ab dem kommenden Dienstag auf der Webseite von Smart zu sehen sein. Der Smart #1 startet dann angeblich bei 279 Euro und der Smart #3 bei 349 Euro im Monat. Smart selbst hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert.