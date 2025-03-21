Mobilität

Smart senkt bald die Preise für Elektroautos

Smart 3 2024

Erst vor wenigen Wochen wurde die Preisstruktur bei Smart unattraktiver, doch ab kommender Woche soll sich das schon wieder ändern. Wie EAN berichtet, wird es ab dem 25. März neue und vor allem deutlich attraktivere Preise bei Smart geben.

Der Fokus liegt auf zwei Dingen, so die Quelle. Leasing und Smart #3. Beim Smart #1 werden die Preise zwar auch nach unten angepasst, aber der Fokus, wohl auch beim Marketing im Sommer, wird in diesem Jahr vor allem auf dem Smart #3 liegen.

Mit günstigeren Leasingpreisen will man den Marktanteil jetzt zügig steigern, die finalen Preise sollen ab dem kommenden Dienstag auf der Webseite von Smart zu sehen sein. Der Smart #1 startet dann angeblich bei 279 Euro und der Smart #3 bei 349 Euro im Monat. Smart selbst hat sich bisher noch nicht offiziell dazu geäußert.

  1. Calypso 🪴
    sagt am

    Wieder schreibst du missverständlich. Es werden die Leasingraten gesenkt! Die Preise wurden im Januar erst erhöht.

    https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/smart-werden-teurer-rabatte-weg-preise-steigen/

    Antworten
  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Habe ich gestern schon gelesen mit genau der gleichen missdeutlichen Überschrift. Scheinbar werden nicht die Preise gesenkt sondern schlicht die Leasingraten.

    Antworten
    1. Dennis 🏅
      sagt am zu Spiritogre ⇡

      Also Fake News?

      Antworten
      1. Spiritogre 🔅
        sagt am zu Dennis ⇡

        Eher nicht bei der Überschrift nachgedacht und die Pressemitteilung einfach so übernommen.

        Antworten
        1. Dennis 🏅
          sagt am zu Spiritogre ⇡

          Nicht viel besser…

          Antworten
          1. Paul 🏅
            sagt am zu Dennis ⇡

            Schade ist, dass Oliver die Kritik sich nicht zu Herzen nimmt und den Titel/ Text dementsprechend anpasst

            Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Smart senkt bald die Preise für Elektroautos
