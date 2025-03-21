BYD will die weltweite Nummer 1 werden

BYD dürfte mittlerweile vielen unter euch ein Begriff sein, die Marke aus China, deren vollständiger Name übrigens „Build Your Dreams“ lautet, greift seit einer Weile auch in Deutschland an. Bisher nicht erfolgreich, aber BYD gibt nicht auf.

BYD will jetzt an die Weltspitze

In China ist BYD eine große Nummer und auch weltweit ist der Konzern mittlerweile auf Platz 6 der Automobilbranche. Schaut man sich reine Marken an, dann ist BYD sogar in den Top 3. Doch man möchte mehr, so Stella Li von BYD bei Autocar.

Mit einem Lächeln im Gesicht betonte die Vizepräsidentin, dass man der weltweit größte Automobilhersteller werden möchte. Aktuell ist das Toyota, gefolgt von der Volkswagen Group. Diese Marken gilt es also in den nächsten Jahren zu schlagen.

In Europa läuft es für BYD noch nicht so gut, das weiß man, aber es dauert, bis man Vertrauen aufgebaut hat, so Stella Li. Doch dieses Vertrauen möchte BYD jetzt bei uns aufbauen, denn natürlich ist Europa ein sehr wichtiger Markt für diese Marke.

BYD ist schneller als die Konkurrenz

BYD wirbt damit, dass man technisch vorne mitspielt und neue Modelle mit neuen Techniken sehr schnell kommen, aktuell benötigt man nur ca. 18 Monate für ein neues Auto. Das ist ein Tempo, mit dem kein klassischer Hersteller mithalten kann.

Bei BYD baut man mittlerweile übrigens auch neue Marken auf, wie Yangwang, was als Alternative für Marken wie Ferrari gesehen wird. Oder Denza, was sich über Audi und auf dem Level von Porsche bewegen soll. Gibt es aber noch nicht bei uns.

Ich bin gespannt, ob diese Strategie bei BYD aufgeht, denn ich finde weiterhin, dass man als Underdog und mit der aktuellen Technik etwas zu teuer bei uns ist. Da sind zu viele Kunden loyal und kaufen die Marken, die man bereits in Europa kennt.

BYD müsste deutlich aggressiver bei den Deals und beim Service sein, wenn man sich das oben erwähnte Vertrauen aufbauen möchte. Doch 2025 wird ein kleiner Neustart für die Marke in Europa, vielleicht sind solche Aktionen bei BYD geplant.