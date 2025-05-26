Smartphones gesichert: Google plant die große Pixel-Zukunft

Die Pixel-Reihe ist zwar weiterhin kein großer Verkaufsschlager, für Google aber eine wichtige Spielwiese, wenn es um die Entwicklung von Android und KI geht. Und sie wird bleiben, denn angeblich plant Google schon viele Jahre im Voraus.

Mit dem kommenden Google Pixel 10 werden wir erstmals einen Tensor-Chip von TSMC sehen, bisher wurden diese von Samsung gefertigt. Und das ist auch kein Sonderfall, denn Google hat die neue Partnerschaft für „3 bis 5 Jahre“ festgelegt.

Das Pixel 11, Pixel 12, Pixel 13 und Pixel 14 dürften also sicher sein, wie auch weitere Ableger, also Pro-Modelle und faltbare Versionen. Ich bin vor allem auf den Schritt zu TSMC gespannt, für Leistung und Akkulaufzeit dürfte das ein Pluspunkt sein.