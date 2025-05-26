Grand Theft Auto VI: GTA 6 erscheint in einem Jahr

Heute ist der 26. Mai 2025, falls Rockstar Games das neue Grand Theft Auto nicht ein weiteres Mal verschiebt, dann erscheint es in genau einem Jahr. Viele rechnen zwar mit einem Release im Herbst 2026, aber das gilt es jetzt erst abzuwarten.

Rockstar Games bestätigte im Februar 2022, dass man an einem neuen Grand Theft Auto arbeitet, im Sommer 2022 gab es dann einen gewaltigen Leak, zu dem sich die Entwickler äußerten und im Dezember 2023 erschien der erste Trailer für GTA 6. Der zweite Trailer wurde diesen Monat veröffentlicht, mit einem Datum.

GTA 6 gilt als eines der größten Entertainment-Highlights der letzten Jahre, kaum ein anderer Inhalt hat so viele Aufrufzahlen bei den Videos. Take-Two, der Publisher von Rockstar Games, bezeichnet es selbst als Meilenstein der Gaming-Geschichte.

Das aktuelle Grand Theft Auto, also GTA 5, ist derzeit das meistverkaufte Spiel nach Minecraft, es verkauft sich bis heute. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an GTA 6. Da Vice City bis heute mein Lieblingsteil der Reihe ist und die zwei Trailer bisher einen guten Eindruck machen, freue ich mich jedenfalls sehr auf GTA 6.