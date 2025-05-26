Grand Theft Auto VI: GTA 6 erscheint in einem Jahr
Heute ist der 26. Mai 2025, falls Rockstar Games das neue Grand Theft Auto nicht ein weiteres Mal verschiebt, dann erscheint es in genau einem Jahr. Viele rechnen zwar mit einem Release im Herbst 2026, aber das gilt es jetzt erst abzuwarten.
Rockstar Games bestätigte im Februar 2022, dass man an einem neuen Grand Theft Auto arbeitet, im Sommer 2022 gab es dann einen gewaltigen Leak, zu dem sich die Entwickler äußerten und im Dezember 2023 erschien der erste Trailer für GTA 6. Der zweite Trailer wurde diesen Monat veröffentlicht, mit einem Datum.
GTA 6 gilt als eines der größten Entertainment-Highlights der letzten Jahre, kaum ein anderer Inhalt hat so viele Aufrufzahlen bei den Videos. Take-Two, der Publisher von Rockstar Games, bezeichnet es selbst als Meilenstein der Gaming-Geschichte.
Das aktuelle Grand Theft Auto, also GTA 5, ist derzeit das meistverkaufte Spiel nach Minecraft, es verkauft sich bis heute. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an GTA 6. Da Vice City bis heute mein Lieblingsteil der Reihe ist und die zwei Trailer bisher einen guten Eindruck machen, freue ich mich jedenfalls sehr auf GTA 6.
Ich bezweifle mittlerweile stark das man das neue release Datum einhalten wird. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es nur für die next gen Konsolen kommt. Die Grafik aus dem neuen Trailer sieht so aus, als ob auch keine PS5 Pro das mit stabilen fps schafft.
Das ist Quatsch, denn es wurde für die aktuellen Konsolen angekündigt und man kann bei den neuen Generationen erneut abkassieren, das wird sich Rockstar nicht entgehen lassen.
Und ich höre das Argument häufiger, aber schau dir RDR2 auf der PS4 an, das ist machbar. An den 60 fps zweifle ich bei dieser Generation leider auch, aber es ist machbar.
Warum sollte man bis 2028 oder 2029 warten und nur für die nächste Generation rausbringen? Außerdem wurde das Gameplay auf der normalen PS5 gezeigt. Es wird pünktlich erscheinen. 2029 dann erneut für die nächste Generation.
Ich gehe auch davon aus dass für die PS5 und Xbox Series X kommen wird. Ich glaube allerdings nicht das es sonderlich gut laufen wird und falls es im nächsten Jahr nicht fertig wird könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann den Fokus auf die neue Konsolengeneration setzt.
Gewisse Themen werden hier ja immer aufs Maximalste ausgeschlachtet. Aber das ist ein Artikel der überflüssigsten Sorte. Wow, es ist jetzt genau ein Jahr vor dem angekündigten Release-Datum. Informationsgehalt? Null. Vor allem vor dem Hintergrund, dass hier sowieso permanent Artikel darüber erscheinen. Aber wieder Klicks generiert.