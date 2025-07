Snapdragon 8 Extrem Edition: Qualcomm macht sich bereit

Qualcomm plant die jährliche Snapdragon Summit noch in diesem Monat und auf dem Event am 21. und 22. Oktober dürfte es die Details zum neuen Flaggschiff-Chip für 2025 geben. Wobei die ersten Smartphones noch 2024 in China starten.

Dort hat man die neue Snapdragon-Reihe jetzt auch angeteasert und spricht von einem Snapdragon 8 Extrem Edition. Es hat sich schon angedeutet, dass man bei Qualcomm die Snapdragon 8er-Reihe unterteilt, ein Elite-Chip ist im Gespräch.

Ob jetzt aber Extreme, Elite oder Ultra, der Name spielt am Ende keine Rolle, die Leistung und Effizienz sind entscheidend. Da Qualcomm aber nicht einfach nur einen Snapdragon 8 Gen 4 plant, dürfte da in diesem Jahr noch mehr passieren.

