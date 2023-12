So erkennt man einen selbstfahrenden Mercedes

Das automatisierte Fahren ist weiterhin ein großes Thema in der Autobranche und das große Ziel ist, dass die Autos irgendwann selbst von A nach B kommen. Bei Mercedes-Benz testet man neue Technologien und hat jetzt als „erster Automobilhersteller eine Ausnahmegenehmigung für spezielle Markierungslichter“ erhalten.

Die „Markierungslichter für automatisiertes Fahren“ sind für die US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada gedacht und in Nevada ist der Einsatz in Serienfahrzeugen ab Modelljahr 2026 gestattet. Es geht hier um „wichtige Erkenntnisse im Umgang mit automatisierten Fahrzeugen“. So sieht das Testfahrzeug von Mercedes aus:

Andere Teilnehmer im Straßenverkehr erkennen also anhand der Farbe (Türkis), dass dieses Auto gerade selbst fährt. Die Lichter findet man in den Scheinwerfern, im Blinker an den Seitenspiegeln und bei den Rückleuchten. Es geht auch darum, eine „Akzeptanz für diese Technologie zu schaffen“, aber es fehlt ein Standard.

Mercedes setzt sich dafür ein, dass Türkis die Standardfarbe „zur Visualisierung des automatisierten Fahrzustandes“ wird. Bisher gibt es noch keinen weltweiten Standard, man hofft aber, dass der Schritt in den USA das richtige Signal sendet. Die Farbe ist mir zwar relativ egal, aber die Idee dahinter finde ich nicht schlecht.

