Mobilität

Smart kehrt mit dem #2 zurück zum Ursprung

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Der elektrische Neustart von Smart ist vorerst gescheitert, aber man hat erkannt, dass die Marke vielleicht nicht nur große SUVs und (vorerst aber nur in China) eine Limousine benötigt. Smart wurde einst durch sehr kompakte Stadtautos bekannt.

Diese hat man mit der Zeit auch elektrisch angeboten, dann aber eingestellt. Jetzt kommen sie zurück und den Anfang macht nächstes Jahr der Smart #2, den man heute im Rahmen einer Automesse in China als erstes Konzept vorgestellt hat.

Basis ist die Electric Compact Architecture (ECA) und das Elektroauto ist 2,8 m lang und es fehlen zwar noch technische Details, die 300 km soll man damit aber im Alltag zurücklegen können. Preislich will Smart bei „unter 20.000 Euro“ starten.

Der Smart #2 ist also der Nachfolger des Smart Fortwo und danach folgt dann der Smart #4 als Nachfolger für den Smart Forfour. Diese Modelle werden aber nicht die große Wende für Geely und Mercedes bringen, denn die Gewinnmarge ist in dieser Kategorie deutlich kleiner und wir müssen noch eine Weile darauf warten.

Es ist aber dennoch schön zu sehen, dass bei den Elektroautos so langsam das Angebot an Modellen wächst, die keine großen SUVs sind. Mal schauen, was die Serienversion des Smart #2 mitbringt und was dieser am Ende wirklich kostet.

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22. April 2026 | Jetzt lesen →

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