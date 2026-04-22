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Wolt+ wächst weiter und bringt jetzt kostenlose E-Scooter-Fahrten

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Die Lieferplattform Wolt erweitert ihr Abo Wolt+ um kostenlose Fahrten mit E-Scootern und E-Bikes in mehreren europäischen Ländern.

Wolt kooperiert mit dem Mikromobilitätsanbieter Dott und integriert dessen Angebot in das bestehende Abo Wolt+. Mitglieder erhalten laut Unternehmensangaben monatlich 30 Minuten kostenlose Fahrzeit.

Die Regelung gilt in acht Ländern, darunter Deutschland, Österreich und Polen. Mit der Zusammenarbeit erweitert Wolt sein Angebot über den klassischen Lieferdienst hinaus.

Wolt+ baut Angebot mit Mikromobilität aus

Dott betreibt nach eigenen Angaben rund 250.000 Fahrzeuge und ist in 20 Ländern aktiv. Die Integration in Wolt+ ist die erste größere Einbindung eines externen Dienstes in das Abo. Weitere Erweiterungen im Lifestyle-Bereich sind laut Unternehmen denkbar.

Info

So funktioniert die Aktivierung

Wolt+-Mitglieder können den Dott-Vorteil direkt in der Wolt-App aktivieren, indem sie die Option „Mit Dott verbinden“ auswählen. Anschließend werden sie durch den Prozess zur Verknüpfung ihrer Konten geführt und schließen die Aktivierung in der Dott-App ab. Dort wird der Vorteil als kostenloser Monatsplan („Wolt+ Pass“) hinterlegt und kann sofort genutzt werden.

Die monatlichen 30 Freiminuten sind jeweils 30 Tage ab Aktivierung oder Verlängerung der Wolt+-Mitgliedschaft gültig und können im jeweiligen teilnehmenden Land genutzt werden.

Neben dem neuen Mobilitätsvorteil umfasst Wolt+ weiterhin kostenlose Lieferungen und Rabatte. Weltweit zählt das Programm laut Wolt mehr als drei Millionen Nutzer, die seit 2021 zusammen über 600 Millionen Euro eingespart haben.

Ich halte die Erweiterung für nachvollziehbar, weil sie das Abo breiter aufstellt und zusätzliche Nutzungsszenarien schafft, ohne den ursprünglichen Lieferfokus vollständig zu verlassen.

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21. April 2026 | Jetzt lesen →

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