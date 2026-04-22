Audi plant ganz neuen Elektro-SUV für 2028

Audi hat sein Portfolio in den letzten Monaten aktualisiert und in diesem Jahr steht noch einiges an, wie der elektrische A2 und ein großes Upgrade für den Q4, aber danach wird es, jedenfalls im elektrischen Bereich, ein bisschen ruhiger bei Audi.

Ende des Jahres stehen der Q7 und Q9 als Verbrenner im Fokus, also große und teure SUVs für den US-Markt und China. 2027 geht es dann elektrisch weiter, aber mit einem Sportwagen, denn wir werden die Serienversion des Concept C sehen.

Audi plant elektrischen Q7 für 2028

Und danach? Laut Automobilwoche ist für 2028 ein elektrischer Q7 geplant, der aber nicht auf dem Q7 als Verbrenner basiert, sondern als eigenständiges Modell entwickelt wird. Unklar sei, so die Quelle, ob es das erste Elektroauto mit der neuen SSP-Plattform wird oder ob der elektrische Audi A4 ab 2029 den Anfang macht.

Neben dem überarbeiteten Q4 stehen bei Audi also ein kompakteres Modell, ein Sportwagen, ein großer SUV und ein A4 als Elektroauto in diesem Jahrzehnt an.