Smartwatch: So sieht die neue Pebble in Aktion aus
Das Comeback von Pebble ist offiziell und die Smartwatches kommen bald als Core zurück. Zwei neue Modelle machen den Anfang und der alte Pebble-Gründer Eric Migicovsky leitet den Neustart. Jetzt hat er das neue Modell erstmals gezeigt.
In einer Fragerunde geht er auf diverse Themen ein, wie Strafzölle, EU-Pläne und die Zukunft der Marke. Ganz am Anfang zeigt er aber auch ein paar Minuten die Core 2 Duo in Aktion (es ist natürlich noch nicht ganz die finale Serienversion).
Sieht wie das Pebble aus, was für mich damals der erste Einstieg in die Welt der Smartwatches war. Doch es sieht eben auch noch aus wie vor einem Jahrzehnt und seit dem hat sich viel getan, ich habe mittlerweile andere Smartwatch-Ansprüche.
Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich meine Smartwatch vielleicht wieder verkaufen möchte. Sie ist in meinem Leben einfach zu invasiv. Die Health Funktionen sind vielleicht ganz praktisch, nur haben sie mir bis jetzt kaum Nutzen gebracht, außer inzwischen fast 3GB an iCloud Daten. Das einzige was ich wirklich praktisch finde, ist Fußgänger Navigation und zum Teil auch ÖPNV (wenn keine U-Bahn dabei ist), da man hier bedeutend weniger am Smartphone hängt.
Wer kauft denn eine Smartwatch von einem Pleiteunternehmen wie Pebble?
Ich freu mich drauf und hab die Core Time 2 bereits vorbestellt. Hoffe es wird auch was im Gegensatz zur alten Time 2. Hätte zwar lieber das alte Time Design gehabt, aber werde mich mit den anderen schon anfreunden können. Von 10 auf 30 Tage Akkulaufzeit + das größere Display ist ja auch erstmal nicht schlecht.
Die völlig überladenen aktuell verfügbaren Smartwatches (die eher kleine Smartphones sind) reizen mich dagegen gar nicht.