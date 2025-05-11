Smartwatch: So sieht die neue Pebble in Aktion aus

Das Comeback von Pebble ist offiziell und die Smartwatches kommen bald als Core zurück. Zwei neue Modelle machen den Anfang und der alte Pebble-Gründer Eric Migicovsky leitet den Neustart. Jetzt hat er das neue Modell erstmals gezeigt.

In einer Fragerunde geht er auf diverse Themen ein, wie Strafzölle, EU-Pläne und die Zukunft der Marke. Ganz am Anfang zeigt er aber auch ein paar Minuten die Core 2 Duo in Aktion (es ist natürlich noch nicht ganz die finale Serienversion).

Sieht wie das Pebble aus, was für mich damals der erste Einstieg in die Welt der Smartwatches war. Doch es sieht eben auch noch aus wie vor einem Jahrzehnt und seit dem hat sich viel getan, ich habe mittlerweile andere Smartwatch-Ansprüche.