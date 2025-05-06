Apple iOS 18.5 Datum: Wann kommt das Update?

Firmware und OS

Apple ist manchmal sehr durchschaubar, da man, wie viele alte und große Marken, oft einen gleichen Ablauf hat. Es ist Mai, also gab es die jährliche Pride-Kollektion.

Apple iOS 18.5: Wann geht es los?

Das neue Wallpaper und Zifferblatt werden jedoch erst mit iOS 18.5 und watchOS 11.5 erscheinen, so Apple. Diese Updates befinden sich derzeit noch in der Beta, aber mit Blick auf die letzten Jahre gibt es hier sogar schon ein mögliches Datum.

Diese Woche dürfte der „RC“ (Release Candidate) von iOS 18.5 und Co. kommen und die finale Version wird dann sicher ab Montag verteilt. Apple wird iOS 18.5 also voraussichtlich am 13. Mai veröffentlichen. Doch was ist hier eigentlich alles neu?

Apple iOS 18.5: Was ist alles neu?

Es gibt das Pride-Wallpaper, es gibt eine prominentere Sicht für AppleCare+ in den Einstellungen und in der Mail-App kann man Kontaktfotos leichter ausstellen. Und der Fokus liegt sicher auf Stabilität, laut Beta-Testern läuft iOS 18.5 durchaus rund.

Viel wird sich bei iOS 18 aber auch nicht mehr tun, Apple hat den Fokus schon auf iOS 19 gelegt, was wir in etwa einem Monat sehen werden. Die Entwicklung ist also weitestgehend abgeschlossen und das sieht man bei einem kleinen Punkt-Update.

