Gaming

So viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche täglich mit Gaming

Nintendo Switch Oled Lite Alle

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren verbringen deutlich mehr Zeit mit Video- und Computerspielen als ältere Altersgruppen.

Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verbringen sie durchschnittlich 1 Stunde und 7 Minuten pro Tag mit Spielen an verschiedenen Geräten wie Konsolen, Smartphones oder Computern. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Jungen spielen mit 1 Stunde und 46 Minuten täglich viermal so lange wie Mädchen, die im Durchschnitt nur 26 Minuten spielen.

20240820 Zdw Computerspiele

Mit zunehmendem Alter nimmt die für Video- und Computerspiele aufgewendete Zeit deutlich ab. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren verbringen durchschnittlich 38 Minuten pro Tag mit Spielen. Bei den 30- bis 44-Jährigen sinkt diese Zeit weiter auf 18 Minuten pro Tag und bei den 45- bis 64-Jährigen auf 8 Minuten. Die über 65-Jährigen verbringen im Durchschnitt nur noch 6 Minuten pro Tag mit Spielen.

Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Tagesdurchschnitt in Deutschland bei 19 Minuten, die täglich mit Video- und Computerspielen verbracht werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass Gaming vor allem bei Jugendlichen eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist, während das Interesse mit zunehmendem Alter deutlich abnimmt.

  1. max 🔱
    sagt am

    Fast 2 Stunden ist ja noch recht wenig wenn ich in meiner Jugend zurück denke da haben meine Freunde und ich mehrere Stunden versucht uns bei Mario Kart kaputt zu bekommen.

  2. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Sind das alles Spieler oder generell einfach alle Menschen? Wird zwischen Mobilspielen und echten Spielen unterschieden? Wie wird bei Mobilspielen die Spielzeit errechnet, wenn die Spieler einfach „an der Ampel“ mal ein paar Sekunden zwischendurch einlegen?

