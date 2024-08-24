So viel Zeit verbringen Kinder und Jugendliche täglich mit Gaming

Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren verbringen deutlich mehr Zeit mit Video- und Computerspielen als ältere Altersgruppen.

Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes (Destatis) verbringen sie durchschnittlich 1 Stunde und 7 Minuten pro Tag mit Spielen an verschiedenen Geräten wie Konsolen, Smartphones oder Computern. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Jungen spielen mit 1 Stunde und 46 Minuten täglich viermal so lange wie Mädchen, die im Durchschnitt nur 26 Minuten spielen.

Mit zunehmendem Alter nimmt die für Video- und Computerspiele aufgewendete Zeit deutlich ab. Junge Erwachsene im Alter von 18 bis 29 Jahren verbringen durchschnittlich 38 Minuten pro Tag mit Spielen. Bei den 30- bis 44-Jährigen sinkt diese Zeit weiter auf 18 Minuten pro Tag und bei den 45- bis 64-Jährigen auf 8 Minuten. Die über 65-Jährigen verbringen im Durchschnitt nur noch 6 Minuten pro Tag mit Spielen.

Über alle Altersgruppen hinweg liegt der Tagesdurchschnitt in Deutschland bei 19 Minuten, die täglich mit Video- und Computerspielen verbracht werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass Gaming vor allem bei Jugendlichen eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist, während das Interesse mit zunehmendem Alter deutlich abnimmt.