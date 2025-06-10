Audio

Sonos spendiert Ace-Kopfhörer ein großes Update

Autor-Bild
Von
|
Sonos Ace Header

Sonos hat für das restliche Jahr wohl keine neue Hardware mehr geplant, aber man ist weiterhin mit der App beschäftigt und pflegt die aktuellen Produkte. Nach der Flaggschiff-Soundbar steht jetzt der Ace-Kopfhörer mit einem großen Update an.

Ab heute wird ein Update verteilt, welches vier Dinge mitbringt. Dazu gehören ein etwas besseres ANC, zwei Optimierungen für das Heimkino (was ein Fokus von Sonos derzeit ist) und man verspricht auch natürlichere Telefonate mit dem Ace.

Ich nutze den Sonos Ace aktuell fast jede Woche mehrmals, es wurde irgendwie beim Standard-Over-Ear-Kopfhörer, weil ich dann doch das Zusammenspiel mit der Soundbar mag. Und man zahlt auch nur noch 379 Euro, was mittlerweile fair ist.

  • Persönliches Heimkino – jetzt für zwei: Gemeinsam Kinoklang mit einem Freund oder Partner genießen, ohne andere im Haus zu stören, ist dank Dual TV Audio Swap möglich.
  • Realistischer Surround-Sound: TrueCinema lässt Hörer:innen durch Surround-Sound, der auf den eigenen Raum zugeschnitten ist, in jedes Detail eintauchen. 
  • Verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC): Die verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC) passt sich jetzt in Echtzeit an Haare, Brillen und Hüte an, um Soundlecks auszugleichen.
  • Ein natürlicheres Gefühl bei Telefonaten: Gespräche klingen durch hochauflösende Anrufe und SideTone jetzt klarer und natürlicher. Durch SideTone hören Benutzer:innen leise ihre eigene Stimme, wenn ANC eingeschaltet ist.
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise

Apple Watch Series 11 und Ultra 3: Entfernt Apple den Knopf?

Apple präsentierte gestern mit watchOS 26 ein neues Design für die Apple Watch, welches ein Teil des ganz neuen „Liquid…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sonos spendiert Ace-Kopfhörer ein großes Update
Weitere Neuigkeiten
The Last Of Us Part 1 Und 2
The Last of Us Part 3: Naughty Dog bestätigt „unangekündigte Dinge“
in Gaming
Fast 100 Euro: Das sind die neuen iPhone-Hüllen
in Zubehör
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste