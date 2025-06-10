Sonos spendiert Ace-Kopfhörer ein großes Update

Sonos hat für das restliche Jahr wohl keine neue Hardware mehr geplant, aber man ist weiterhin mit der App beschäftigt und pflegt die aktuellen Produkte. Nach der Flaggschiff-Soundbar steht jetzt der Ace-Kopfhörer mit einem großen Update an.

Ab heute wird ein Update verteilt, welches vier Dinge mitbringt. Dazu gehören ein etwas besseres ANC, zwei Optimierungen für das Heimkino (was ein Fokus von Sonos derzeit ist) und man verspricht auch natürlichere Telefonate mit dem Ace.

Ich nutze den Sonos Ace aktuell fast jede Woche mehrmals, es wurde irgendwie beim Standard-Over-Ear-Kopfhörer, weil ich dann doch das Zusammenspiel mit der Soundbar mag. Und man zahlt auch nur noch 379 Euro, was mittlerweile fair ist.

Persönliches Heimkino – jetzt für zwei: Gemeinsam Kinoklang mit einem Freund oder Partner genießen, ohne andere im Haus zu stören, ist dank Dual TV Audio Swap möglich.

Gemeinsam Kinoklang mit einem Freund oder Partner genießen, ohne andere im Haus zu stören, ist dank möglich. Realistischer Surround-Sound: TrueCinema lässt Hörer:innen durch Surround-Sound, der auf den eigenen Raum zugeschnitten ist, in jedes Detail eintauchen.

lässt Hörer:innen durch Surround-Sound, der auf den eigenen Raum zugeschnitten ist, in jedes Detail eintauchen. Verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC): Die verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC) passt sich jetzt in Echtzeit an Haare, Brillen und Hüte an, um Soundlecks auszugleichen.

Die verbesserte Geräuschunterdrückung (ANC) passt sich jetzt in Echtzeit an Haare, Brillen und Hüte an, um Soundlecks auszugleichen. Ein natürlicheres Gefühl bei Telefonaten: Gespräche klingen durch hochauflösende Anrufe und SideTone jetzt klarer und natürlicher. Durch SideTone hören Benutzer:innen leise ihre eigene Stimme, wenn ANC eingeschaltet ist.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.