Sonos Sub 4 vorgestellt: Neuer Subwoofer soll „Heimkino-Erlebnis verändern“

Sonos hat noch zwei Produkte für das Jahr geplant, die sich bisher andeuteten, bevor es dann erst 2025 weitergeht. Neben der Sonos Arc Ultra gehört dazu auch der passende Sonos Sub 4, wir bekommen also noch einen ganz neuen Subwoofer.

Dieser soll laut Sonos das „Heimkino-Erlebnis verändern“ und wurde natürlich da optimiert, wo es entscheidend ist, beim Bass. Beide Tieftöner sind nach innen gerichtet, um einen Kraftabbaueffekt zu erzeugen, der Verzerrungen neutralisiert.

Es gibt höhere Rechenleistung und einen größeren Speicher sowie neue WLAN-Radios für bessere Konnektivität, im Innenraum wurde laut Sonos alles überarbeitet, aber man wollte das Design beibehalten. Der Sub 4 ist mit früheren Subs kompatibel.

Marktstart ist am 29. Oktober in Deutschland und wir sprechen beim Sonos Sub 4 über 899 Euro, es gibt eine schwarze und weiße Version. Mehr Details gibt es auf der Seite von Sonos, wo ihr den neuen Subwoofer ab heute vorbestellen könnt.

Ich mag zwar Bass, gerne auch etwas mehr, aber mir reicht meistens der Bass einer guten Soundbar, in einer Mietwohnung ist ein Subwoofer oft „too much“. Doch ich bin gespannt, ob die Kunden diesen annehmen, denn Sonos hat es nicht leicht.

