Sony: Die PlayStation 6 hat „oberste Priorität“

Sony Interactive Entertainment CEO Hideaki Nishino wurde im Rahmen eines Business-Calls auf die kommende PlayStation angesprochen und gab laut VGC an, dass diese „oberste Priorität“ habe. Man möchte in Zukunft „neue und verbesserte Möglichkeit für Spieler erforschen“. Das war es aber auch schon, mehr gab es nicht.

Doch das kommt nicht überraschend, denn die PlayStation 6 wird vermutlich noch nicht 2026 und auch nicht 2027 erscheinen, es dürfte 2028 werden, bis wir diese neue Konsole sehen. Und bei den „neuen Möglichkeiten“ dürfte der kommende Handheld gemeint sein, denn wir bekommen wohl wieder ein Paket mit der Konsole.

Das Ökosystem der PlayStation sei allerdings wichtig und damit ist man derzeit sehr zufrieden, es gibt sehr aktive Spieler, die auch viel kaufen. Für eine neue PS6 sei es also auch wichtig, dass man den Fokus beibehält. Mehr Leistung, PSSR, ein Handheld, etwas Feinschliff, so dürfte die kommende PS6-Ära vermutlich aussehen.