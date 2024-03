Sony möchte mit neuem Xperia-Flaggschiff einiges besser machen

Sony dürfte uns im Mai das Xperia 1 VI präsentieren, falls man daran festhält und das Android-Flaggschiff wieder so nennt. Wobei, in diesem Jahr könnte ich mir fast einen Neuanfang der Xperia-Reihe vorstellen, denn es ändert sich so einiges.

Wir haben bereits gehört, dass sich Sony von einem teuren 4K-Display trennt und auf ein gewöhnliches Seitenverhältnis von 19,5:9 setzt. Doch angeblich geht man auch zwei andere Kritikpunkte in diesem Jahr an, die viele Nutzer oft abschrecken.

Sony Xperia mit besserer Alltags-Kamera

Zum einen soll es endlich eine gute Kamera für Schnappschüsse im Alltag geben. Die Kamera in den Xperia-Smartphones ist gut, teilweise sogar sehr gut, aber es gibt immer wieder Kritik, dass sie bei schnellen Schnappschüssen nicht überzeugt.

Ich sehe das ähnlich. Lässt man sich etwas Zeit und spielt mit der umfangreichen und guten Kamera-App herum, dann kann man hervorragende Fotos machen. Doch das macht man im Alltag nicht, die meisten Fotos entstehen bei mir so nebenbei.

Sony Xperia mit mehr Android-Updates

Der zweite Punkt ist angeblich eine bessere Update-Politik, da liefert Sony bisher gar nicht gut ab. Es sind zwei große Android-Updates und auch nur drei Jahre für die Sicherheit. Dabei ist die Benutzeroberfläche fast reines Android von Google.

Für das Xperia-Lineup 2024 wird es wohl fünf Jahre für große Android-Updates und die Sicherheit geben. Das ist noch nicht der Standard von Marken wie Google oder Samsung, aber das wäre für die Xperia-Smartphones ein gewaltiger Schritt.

Sony Xperia mit Fokus auf Massenmarkt

Für mich klingen die aktuellen Gerüchte so, als ob sich Sony die Kritik der letzten Jahre ganz genau angeschaut hat und endlich etwas ändern möchte. Raus aus der Nische mit 21:9-4K-Displays und rein in den Massenmarkt bei Android-Modellen.

Ich glaube zwar nicht, dass damit automatisch der Erfolg der alten Tage (in denen Sony gerne mal über 40 Millionen Smartphones pro Jahr verkauft hat) zurückkehrt, aber mit diesen Änderungen könnte die Xperia-Reihe für viele attraktiver werden.

