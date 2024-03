Sony Xperia steht wohl 2024 vor einem Neuanfang

Sony setzt bei den Xperia-Smartphones, vor allem beim Flaggschiff, seit Jahren auf ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich ein Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9.

Das kombiniert man gerne mit dünnen Rändern, die aber etwas dicker als bei der Konkurrenz sind, weil es kein Loch und keine Notch für die Frontkamera gibt. Eine 4K-Auflösung war in den letzten Jahren dann der zusätzliche Bonus. Wieso war?

Sony Xperia passt sich Massenmarkt an

Weil man aus China hört, dass sich das ab 2024 ändert und Sony sowas wie einen Neuanfang mit der Xperia-Reihe plant. Wir bekommen angeblich kein 4K-Panel mehr (sondern nur noch QHD) und das Seitenverhältnis liegt erstmals bei 19,5:9.

Das kennt man so in etwa von den meisten Android-Flaggschiffen auf dem Markt und es sieht so aus, als ob sich Sony anpasst. Die Designsprache der Xperia-Reihe soll erhalten bleiben und mit einer Ankündigung ist sogar schon im Mai zu rechnen.

Sony präsentierte das Xperia 1 V letztes Jahr ebenfalls im Mai, da gab es vorher aber auch schon gute Leaks. Diese fehlen beim Sony Xperia 1 VI bisher, was mich doch etwas wundert. Sollte das aber stimmen und die Kamera im Alltag optimiert worden sein, dann klingt das nach einem wirklich guten Android-Flaggschiff 2024.

Jetzt noch eine gute Update-Politik und ich könnte mir fast vorstellen, dass Sony damit eine Chance hat. Die Xperia-Smartphones haben mittlerweile keinen großen Marktanteil mehr und sind eine Nische, mit diesem Schritt könnte man das ändern.

