Sony PlayStation 5 kommt wie geplant

Im Rahmen der Geschäftszahlen gab Sony bekannt, dass die PlayStation 4 nun die Marke von 110 Millionen verkauften Einheiten geknackt hat. Die Nachfrage geht also weiter zurück und man merkt, dass die PlayStation 5 demnächst ansteht.

Daher hat Sony nun erneut bekräftigt, dass aktuell alles wie geplant läuft und die neue Generation pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommen wird. Ein Datum für die PS5 wollte man aber weiterhin nicht nennen, gestern machte der Oktober die Runde. Doch laut Sony sei das ein Fehler gewesen und nicht richtig.

-->

Microsoft hat vor ein paar Tagen übrigens auch bestätigt, dass die neue Xbox pünktlich kommen wird. Aktuell sieht es also trotz Corona-Krise weiterhin so aus, als ob wir im Herbst/Winter das „Konsolen-Battle 2.0“ sehen werden. Die Xbox Series X und PlayStation 5 dürften fast zeitgleich auf den Markt kommen.

Während Microsoft aber schon einiges gezeigt und angekündigt hat, haben wir bei Sony eigentlich nur das Design vom Controller. Bei der Entwicklung der Spiele gibt es bei Sony und den Partnern bisher übrigens keine großen Probleme, so Sony.

Regarding the launch of PlayStation 5, although factors such as employees working from home and restrictions on international travel have presented some challenges in regards to part of the testing process and the qualification of production lines, development is progressing with the launch of the console scheduled for the 2020 holiday season. At this point in time major problems have not arisen in the game software development pipeline for Sony’s own first-party studios or its partners’ studios.