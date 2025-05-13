Sony Xperia 1 VII vorgestellt: Neues Flaggschiff für 1.500 Euro
Sony hat heute das Xperia 1 VII vorgestellt, ein neues Android-Flaggschiff für 2025. Das kompakte Xperia 5 ist wohl Geschichte, am großen Modell hält man aber auch in diesem Jahr fest. Kosten? 1.499 Euro. Start? Es geht direkt heute (13. Mai) los.
Das Design der letzten Jahre bleibt, aber Sony hat im Vergleich zum Xperia 1 VI ein paar Dinge optimiert. So gibt es ein neuse 16-mm-Ultraweitwinkelobjektiv, welches einen 1/1,56 Zoll großen (ca. 2,1-mal größer) 48-Megapixel-Kamersensor nutzt.
Sony wirbt hier weiterhin mit dem Alpha-Branding der Kamera-Sparte und beim Sound spricht man ebenfalls von einer besseren Soundqualität und wirbt jetzt mit dem Walkman-Branding. Abgerundet wird das vom Bravia-Branding der TV-Sparte, das Xperia 1 VII hat ein noch helleres OLED-Display und bietet mehr Farbtreue.
Unter der Haube gibt es den bekannten Snapdragon 8 Elite von Qualcomm, dazu kommen 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher, der wieder erweitert werden kann. Ein PlayStation-Branding gibt es übrigens nicht, auch wenn die Leistung für Gaming gut geeignet ist, diese Marke möchte Sony beim Xperia eher nicht nutzen.
Die restlichen zwei Kameras lösen effektiven 48 (Hauptkamera) bzw. 12 (Zoom) Megapixel auf, auf der Frontseite gibt es ebenfalls 12 Megapixel, der Akku umfasst 5.000 mAh und kann kabellos geladen werden und natürlich gibt es auch wieder eine IP-Zertifizierung. Android-Updates? 4 Jahre (Major) bzw. 6 Jahre (Sicherheit).
Und ja, da es mit Android 15 ausgeliefert wird und Android 16 in wenigen Tagen als Update kommt, sind drei Jahre für große Updates in dieser Preisklasse weiterhin die Schwäche. Immerhin gibt es jetzt 6 Jahre bei der Sicherheit (wohl dank EU).
Für Vorbesteller gibt’s noch einen Sony WH-1000XM5 Noice Cancelling Kopfhörer hinzu. Kostet +-300€. Wer den nicht braucht, kann ihn ja auf eBay verhökern.
Keine Ahnung, für welche Faktoren ich das Sony kaufen sollte.
Der Prozessor ist nicht mehr neu (Handy kommt für den Preis zu spät).
Xiaomi baut gerüchteweise in das nächste 6,36 Zoll Handy 6800mAh – 36 Prozent mehr als das Sony hier.
Hat Sony 30 Watt Laden? Für 1500 Euro? Ist natürlich mittlerweile auch ein Witz.
Die Kamera wird ja auch nicht besser sein, als bei anderen Modellen.
Also, aus welchem Grund sollte man das Sony kaufen?
Nur mal so: Ein aktuelles Xiaomi 15 mit gleichem Prozessor, mehr Akku, mehr Ladegeschwindigkeit und 512GB bekommt man ganz normal für 779 Euro – 720 Euro weniger, als das Sony.
Kann man nicht ganz 1:1 vergleichen, aber dafür liegen über 700 Euro dazwischen.
PS: Und das Audio Argument funktioniert ja nur begrenzt. Wer tatsächlich Interesse in die Richtung hat wird doch sicher einen noch besseren (mobilen) DAC von Fiio und co. nutzen und ist nicht auf die onboard Lösung angewiesen.
Mich würde an erster Stelle die hässliche UI (Ja,da kann man mir Software nachhelfen), vor allen Dingen aber die Umsetzung der Schnellzugriffe und Benachrichtigungen, richtig stören und definitiv gg ein Xiaomi sprechen.
Es kommt ja nicht _nur_ auf die Preis-/Leistung an.
Oh Gott, der Rahmen oben und unten. Sieht so nach 2015 aus. Dann der Preis, einfach herrlich
Dafür müssten beide Lautsprecher dort geparkt worden sein, sodass man den unteren nicht mit der Hand abdecken kann. Theoretisch hätte man auch eine 3D Gesichtserkennung ohne Notch verbauen können, aber die Chance wurde nicht genutzt.