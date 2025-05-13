Sony Xperia 1 VII vorgestellt: Neues Flaggschiff für 1.500 Euro

Sony hat heute das Xperia 1 VII vorgestellt, ein neues Android-Flaggschiff für 2025. Das kompakte Xperia 5 ist wohl Geschichte, am großen Modell hält man aber auch in diesem Jahr fest. Kosten? 1.499 Euro. Start? Es geht direkt heute (13. Mai) los.

Das Design der letzten Jahre bleibt, aber Sony hat im Vergleich zum Xperia 1 VI ein paar Dinge optimiert. So gibt es ein neuse 16-mm-Ultraweitwinkelobjektiv, welches einen 1/1,56 Zoll großen (ca. 2,1-mal größer) 48-Megapixel-Kamersensor nutzt.

Sony wirbt hier weiterhin mit dem Alpha-Branding der Kamera-Sparte und beim Sound spricht man ebenfalls von einer besseren Soundqualität und wirbt jetzt mit dem Walkman-Branding. Abgerundet wird das vom Bravia-Branding der TV-Sparte, das Xperia 1 VII hat ein noch helleres OLED-Display und bietet mehr Farbtreue.

Unter der Haube gibt es den bekannten Snapdragon 8 Elite von Qualcomm, dazu kommen 12 GB RAM und 256 GB interner Speicher, der wieder erweitert werden kann. Ein PlayStation-Branding gibt es übrigens nicht, auch wenn die Leistung für Gaming gut geeignet ist, diese Marke möchte Sony beim Xperia eher nicht nutzen.

Die restlichen zwei Kameras lösen effektiven 48 (Hauptkamera) bzw. 12 (Zoom) Megapixel auf, auf der Frontseite gibt es ebenfalls 12 Megapixel, der Akku umfasst 5.000 mAh und kann kabellos geladen werden und natürlich gibt es auch wieder eine IP-Zertifizierung. Android-Updates? 4 Jahre (Major) bzw. 6 Jahre (Sicherheit).

Und ja, da es mit Android 15 ausgeliefert wird und Android 16 in wenigen Tagen als Update kommt, sind drei Jahre für große Updates in dieser Preisklasse weiterhin die Schwäche. Immerhin gibt es jetzt 6 Jahre bei der Sicherheit (wohl dank EU).