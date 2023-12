Sophia the Traveler – Ein malerisches Wimmelbildspiel mit venezianischen Einflüssen

Der Begriff Wimmelbild ist euch vertraut? Es handelt sich dabei sehr oft um großflächige Bilder, die eine große Anzahl von verschiedenen Elementen, Figuren und Handlungen in einem einzigen Bild zeigen. Die wohl bekannteste Reihe ist eine Kinderbuch-/Comicserie unter dem Titel Wo ist Walter?.

Sophia the Traveler – Ein pittoresker Spaziergang durch Venedig

Das kleine Entwicklerstudio Memo Gogo, bestehend aus einem chinesischen Ehepaar, fand so viel Gefallen an den Wimmelbildern, dass es beschloss, die Suchbilder als Grundlage für ein eigenes Spiel zu entwickeln. Venedig wurde als Schauplatz für die Bildersuche ausgewählt, da die Pandemie den geplanten Urlaub des Paares in der italienischen Stadt vereitelt hatte.

Mit dem Spiel wird das Ziel verfolgt, die Stadt so detailgetreu bzw. realistisch wie möglich darzustellen. Schaut man sich den Trailer an, so erkennt man eine durchaus sympathische und liebevoll gestaltete Spielgrafik mit aberhunderten kleinen und witzige Details. Drei Jahre lang hat das Paar nach eigenen Angaben jeden Zentimeter Venedigs virtuell mit Hilfe von Reiseführern und Google Maps erkundet – auf den ersten Blick bin ich von dem Szenario sehr angetan.

Und es ist wirklich beeindruckend, was das Ehepaar auf die Beine gestellt hat: Das Spiel besteht aus 10 verschiedenen Szenen. Insgesamt wurden mehr als 1800 Charakter-Assets, über 300 Charakter-Animationssets, über 100 Animationen, über 100 europäische Gebäude und fast 300 Soundeffekte in das Spiel integriert.

Eine Veröffentlichung von Sophia the Traveler ist für Anfang des Jahres 2024 in Planung. Das Spiel wird für die PC-Plattform erscheinen, eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls in Planung. Eine Demoversion ist auf der Plattform PC-Steam verfügbar.

