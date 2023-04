Sparen oder Verzichten? So verschenken Deutsche ihre Zinserträge

Die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage zeigen, dass Millionen Deutsche ihre Zinserträge verschenken, weil sie auf dem Girokonto sparen.

Eine von der C24 Bank in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage beschäftigt sich mit den Geldanlagepräferenzen der Deutschen. Ein Ergebnis der Umfrage ist, dass fast die Hälfte der Deutschen ihr Geld auf dem Girokonto anlegen. Ein Viertel der Befragten nutzen Tages- und Festgeldkonten als Geldanlage und 23 Prozent sparen mit Aktien und ETFs.

Junge vs. Alte: Wo landet das Geld der Deutschen?

In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen ist das Girokonto mit 57 Prozent die beliebteste Art der Geldanlage. Dabei verzichten viele Verbraucher auf Zinserträge, indem sie ihr Geld auf unverzinsten Konten liegen lassen.

Auffällig ist auch, dass mit steigendem Alter die Bereitschaft zum Sparen sinkt. In der Altersgruppe 55 Jahre und älter haben 36 Prozent kein Vermögen angelegt – mehr als in jeder anderen Altersgruppe. Bei den 18- bis 24-Jährigen ist der Anteil derer, die kein Vermögen anlegen, am geringsten – nur 14 Prozent.

Die Umfrage zeigt auch, dass Verbraucher in Deutschland hohe Summen auf unverzinsten Konten liegen lassen. Fast die Hälfte der Befragten belässt sogar höhere Summen, z. B. auf Girokonten oder als Bargeld, ohne eine Rendite zu erhalten – das sind rund 33 Millionen Deutsche.

Beispielrechnungen zeigen, dass Verbraucher bereits bei einer Anlage von 5.000 Euro und einem Zinssatz von 2,0 Prozent p. a. eine Rendite von rund 101 Euro im Jahr erzielen können.

Die C24 Bank bietet 2,0 Prozent Zinsen auf alle Girokontomodelle an. Das Angebot gilt bis Jahresende für Guthaben bis 50.000 Euro und für Neu- und Bestandskunden. Alternativen dazu? Vorne mit dabei sind aktuell Trade Republic, Scalable Capital oder die TF Bank. Aber auch die DKB, die ING, die 1822direkt oder die Consorsbank bieten inzwischen wieder etwas mehr Tagesgeldzinsen an.

