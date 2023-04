Spieleklassiker neu aufgelegt: SEGA kündigt Sonic Origins Plus für Ende Juni an

Ältere Spieleklassiker neu aufzulegen ist schon seit eh und je gefühlt ein Verkaufstipp: Nachdem Square Enix mit Final Fantasy Pixel Remaster vorgelegt hat, folgt nun die nächste Spielesammlung. Das japanische Entwicklerstudio SEGA möchte Fans von älteren Sonic-Spiele eine Freude machen und kündigt Sonic Origins Plus für Ende Juni an.

Die neue Kollektion basiert auf Sonic Origins, eine Spielesammlung von überarbeiteten, klassischen Sonic-Spiele für Plattformen der aktuellen Generation. Die Originalversion ist bereits 2022 im Handel erschienen.

16 Spiele in einer Sammlung

Sonic Origins Plus umfasst neben Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD und der neuen spielbaren Protagonistin Amy Rose insgesamt 12 weitere Spiele aus der Game Gear-Ära wie Sonic Drift 2, Sonic & Tails 2 und Tails Adventure. Darüber hinaus sind auch alle bisher veröffentlichten DLC-Pakete enthalten.

SEGA bietet den Spielern der Plus-Version zudem die Möglichkeit zwischen zwei Modi zu wechseln: Der Klassik-Modus bildet die Spiele im Retro-Look ab, der Jubiläumsmodus hingegen bietet eine Vollbildanzeige und unendlich viele Leben für ein stressfreies Spielen. Der Boxversion liegt noch ein 20-seitiges Artbook bei.

Besitzer von Sonic Origins können für 9,99 Euro das Sonic Origins Plus-Erweiterungspaket erwerben und kommen so ebenfalls auf den Genuss der 12 weiteren Game Gear Sonic-Spiele und Amy Rose als spielbare Protagonistin.

Sonic Origins Plus wird am 23. Juni 2023 für die Plattformen der PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S, Nintendo Switch und PC im Handel und in digitaler Version im jeweiligen Online-Shop erscheinen. Als UVP werden 39,99 Euro genannt.

