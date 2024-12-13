Split Fiction: Das neue Spiel von Hazelight ist ein Highlight für 2025

Hazelight hat sich spätestens mit „It Takes Two“ vor ein paar Jahren einen Namen in der Branche gemacht, als man eines der besten (für mich das beste) Koop-Spiel der letzten Jahre auf den Markt brachte. Jetzt kommt das neue Spiel des Studios.

Der Titel, Split Fiction, tauchte schon vor Wochen in den Gerüchten auf und es stimmt, es ist wieder ein Koop-Spiel und man wechselt zwischen Science Fiction und Fantasy, daher der Name. Das Spiel erscheint wie erwartet am 6. März 2025.

Neben dem neuen Spiel von Naughty Dog definitiv mein Highlight der heutigen Ankündigungen im Rahmen der The Game Awards 2024. Sieht gut aus, es gab viel Gameplay, es kommt zeitnah, das wird eines meiner Highlights für 2025 sein.