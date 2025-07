Spotify erweitert Hörbuchangebot in DACH-Region

Spotify weitet sein Hörbuch-Angebot auf die deutschsprachigen Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein aus.

Premium-Abonnenten mit einem Individual-, Duo- oder Family-Plan (nur Hauptnutzer) erhalten ab sofort 12 Stunden pro Monat kostenlosen Zugang zu einer Auswahl von rund 350.000 Hörbuchtiteln in mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Französisch und Italienisch.

Nutzer ohne berechtigten Premium-Account können einzelne Titel kostenpflichtig freischalten. Zusätzliche Hörzeitpakete von 10 Stunden sind für 9,99 Euro erhältlich. Der Start erfolgt vor dem Hintergrund einer bestehenden Nachfrage nach Hörbüchern in den genannten Ländern.

Spotify verweist auf die lange Tradition des Audio-Entertainments in der Region, zum Beispiel mit Hörspielen. Das Unternehmen positioniert die neue Funktion als Erweiterung des Angebots und reagiert damit auf Nutzerinteressen und Marktpotenziale.

Funktionen und Umsetzung des Spotify Hörbuchangebots

Die neue Hörbuchfunktion umfasst verschiedene Features: Die Nutzer können ihren Fortschritt speichern, eine Sleep-Timer-Funktion nutzen und sich bestimmte Titel vormerken. Die angebotenen Inhalte orientieren sich an populären und literarischen Titeln, die in den jeweiligen Märkten von Bedeutung sind.

Die Hörbücher sollen über eine eigene Kategorie, Empfehlungen auf der Startseite und einen redaktionell betreuten Bereich zugänglich gemacht werden.

Spotify sieht in der Erweiterung des Angebots eine Möglichkeit, den Hörbuchmarkt in der Region weiter zu fördern. Bereits in anderen Ländern konnten ähnliche Maßnahmen das Wachstum in diesem Segment steigern.

