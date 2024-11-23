Dienste

Spotify jetzt in Opera One integriert

Opera und Spotify haben sich zusammengeschlossen, um ein nahtloses Musikerlebnis direkt im Opera One Browser zu ermöglichen.

Spotify wird als Standard-Streaming-Dienst in den integrierten Musikplayer des Browsers integriert. Nutzer können Spotify Premium (wie üblich) für einen begrenzten Zeitraum kostenlos testen und profitieren von Vorteilen wie werbefreier Musik, Offline-Hören und besserer Audioqualität. Die Kooperation soll das Hören von Musik, Podcasts und Hörbüchern während des Surfens erleichtern.

Eine Umfrage von Opera zeigt, dass viele Nutzer Musik streamen, während sie am Computer arbeiten, und dabei Wert auf einfache Bedienung und minimale Ablenkung legen. Mit dem neuen Music Player in der Sidebar von Opera One können Nutzer ihre Musik steuern, ohne zwischen Tabs oder Apps wechseln zu müssen. Der Player lässt sich flexibel auf dem Bildschirm platzieren und passt sich an, indem er beispielsweise bei Anrufen automatisch pausiert.

Die Funktion wird zunächst im Opera One Browser eingeführt und soll 2025 auf die Android-Version des Browsers ausgeweitet werden.


