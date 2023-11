Stadt Stuttgart: Solaroffensive mit neuen Förderrichtlinien geht an den Start

Der Ausbau der Stromerzeugung aus Sonnenenergie ist in den letzten Jahren stark vorangeschritten. Das haben nicht nur die Unternehmen erkannt und stellen entsprechende Produkte her, auch die Politik hat das Potenzial entdeckt und will den Ausbau weiter massiv vorantreiben. Auch die Landeshauptstadt Stuttgart will dazu beitragen und hat ein Aktionsprogramm beschlossen, um die Stadt bis spätestens 2050 klimaneutral zu machen.

Das Motto: Weltklima in Not – Stuttgart handelt

Doch damit nicht genug: Mit der Solaroffensive unterstützt Stuttgart Gebäudeeigentümer, Mieter, Pächter und Anlagenbetreiber beim Ausbau der Solarstromerzeugung mit neuen, verbesserten Förderrichtlinien. Die Solaroffensive ist dabei eingebettet in ein umfangreiches Aktionsprogramm.

Die Umsetzung der folgenden Maßnahmen wird finanziell unterstützt:

Begleitende Maßnahmen bei der Installation von Dach‐ und Fassaden‐PV

Die Errichtung von Stromspeichern in Verbindung mit neu gebauten PV‐Anlagen

Die Errichtung von vorgelagerter Elektro‐Ladeinfrastruktur in Verbindung mit einer PV‐Anlage

Steckerfertige PV‐Anlagen

Die Höhe des Zuschusses ist unterschiedlich geregelt: So werden beispielsweise steckerfertige PV-Anlagen (umgangssprachlich auch Balkonkraftwerke genannt) mit einem pauschalen Zuschuss von 200 Euro pro Anlage gefördert. Bei der Errichtung von PV-Anlagen auf oder an Gebäuden richtet sich der Fördersatz nach der Größe der Anlage. Auch die Errichtung von Stromspeichern sowie die Installation von vorgelagerter Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, jeweils in Verbindung mit dem PV-Ausbau, werden finanziell unterstützt.

Die Landeshauptstadt Stuttgart selbst geht mit gutem Beispiel voran und plant bis zum Jahr 2025 die Ausstattung aller Schulen mit Fotovoltaikanlagen, soweit dies technisch möglich ist. Derzeit werden rund 150 Fotovoltaikanlagen in Eigenregie betrieben.

Die Informationswebsite zum Aktionsprogramm ist bereits online und enthält weitere Informationen sowie die Formulare für die Einreichung von Anträgen.

Aktion Gerätetausch: Weiteres Förderprogramm wird bereits umgesetzt

Es ist auch nicht das erste Projekt, für das die Stadt eine finanzielle Unterstützung gewährt: So wird der Neukauf von Kühlschränken, Kühl-Gefrierkombinationen, Gefriertruhen und -schränken bezuschusst, wenn das Altgerät mindestens 15 Jahre alt ist. Der Neukauf einer Waschmaschine und eines Geschirrspülers wird ebenfalls gefördert, wenn das Altgerät mindestens 12 Jahre alt ist.

Eine Bedingung muss jedoch erfüllt sein: Neu gekaufte Kühl- und Gefriergeräte sowie Geschirrspüler müssen das neue Etikett der Effizienzklasse C tragen, Waschmaschinen das neue Etikett der Effizienzklasse A.

Weitere Informationen zum Förderprogramm sowie das passende Antragsformular sind auf der offiziellen Webseite der Stadt Stuttgart unter dem Stichwort „Aktion Gerätetausch“ verfügbar.

