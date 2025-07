Star Wars: Neues Spiel offiziell angekündigt

Es hat sich bereits angedeutet, dass Respawn ein neues Star Wars-Spiel plant und vor ein paar Wochen tauchten auch erste Screenshots auf, die ein rundenbasiertes Strategiespiel zeigten. Dieses wurde jetzt als Star Wars Zero Company bestätigt.

Die ersten Details soll es schon am Osterwochenende geben, genau genommen im Rahmen der „Star Wars Celebration Japan“ am 19. Januar. Die Ankündigung findet am Vormittag deutscher Zeit statt, Fans können diesem Kanal für Details folgen.

Unterstützung gibt es von den „XCOM“-Veteranen bei Bit Reactor und es handelt sich um „ein rundenbasiertes Taktikspiel für Einzelspieler, das für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint“. Ein Datum wurde bisher jedoc nicht kommuniziert.

