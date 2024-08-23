Gaming

Steam Deck: Auf diesen Hinweis sollte man bei Bewertungen achten

Falls ihr euch gerne Bewertungen bei Steam vor dem Kauf durchlest und schaut, ob ein Spiel taugt, und ein Steam Deck nutzt, dann gibt es eine praktische Neuerung.

Valve hat bekannt gegeben, dass man ab sofort einen kleinen Hinweis mit einem Icon bei einer Bewertung findet, falls diese Person das Spiel hauptsächlich auf dem Steam Deck gespielt hat. So sieht man, dass sie auch wirklich Ahnung davon hat.

Man merkt, dass das Steam Deck eine zentrale und wichtige Rolle für die Zukunft von Valve eingenommen hat, denn man optimiert die Plattform immer wieder für den Handheld. So sieht dann übrigens eine Bewertung aus, wenn die Person das Spiel hauptsächlich auf dem Steam Deck gespielt hat (ist natürlich ausgedacht):

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Gut, aber nicht sicher. Ich habe festgestellt, dass Leute versuchen grafisch anspruchsvolle Spiele zum Laufen zu kriegen, die das SD klar überfordern. Ja, es mag laufen, mit minimalsten Einstellungen und Auflösung und bei 15 bis 25 FPS. So macht das aber in der Regel wenig Spaß.

    Zum Pad selbst, meiner Ansicht nach ist das SD ein wenig schwammiger als ein XBox oder Playstation Pad, mit denen kann ich jedenfalls effektiver zocken.

    Aus diesen Gründen ist das Deck für mich primär was für grafisch schlichtere Games, wo es bei der Steuerung auch nicht so 100 Prozent auf Genauigkeit ankommt.

    Antworten

