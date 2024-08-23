Steam Deck: Auf diesen Hinweis sollte man bei Bewertungen achten

Falls ihr euch gerne Bewertungen bei Steam vor dem Kauf durchlest und schaut, ob ein Spiel taugt, und ein Steam Deck nutzt, dann gibt es eine praktische Neuerung.

Valve hat bekannt gegeben, dass man ab sofort einen kleinen Hinweis mit einem Icon bei einer Bewertung findet, falls diese Person das Spiel hauptsächlich auf dem Steam Deck gespielt hat. So sieht man, dass sie auch wirklich Ahnung davon hat.

Man merkt, dass das Steam Deck eine zentrale und wichtige Rolle für die Zukunft von Valve eingenommen hat, denn man optimiert die Plattform immer wieder für den Handheld. So sieht dann übrigens eine Bewertung aus, wenn die Person das Spiel hauptsächlich auf dem Steam Deck gespielt hat (ist natürlich ausgedacht):