PlayStation Event: Sony nennt Details, kommt die PS5 Pro?

Sony hat die ersten Details zur Tokyo Game Show 2024 genannt, auf der man vom 26. September bis 29. September vertreten sein wird. Man hat die Messe seit vielen Jahren ignoriert, warum ist Sony also ausgerechnet in diesem Jahr wieder dabei?

PlayStation 5: Zwei „neue“ Spiele vor Ort

In einem neuen Blogeintrag in Japan hat Sony verraten, dass Astro Bot und Monster Hunter Wilds vor Ort und spielbar sein werden. Astro Bot erscheint schon 20 Tage vorher und Monster Hunter Wilds ist wichtig und riesig in Japan, aber Capcom ist selbst mit 112 Demo-Stationen vor Ort, macht Sony da also einen Unterschied?

Ein Highlight soll jedenfalls noch Death Stranding 2: On the Beach sein, da gibt es zum Abschluss ein Panel mit Hideo Kojima persönlich. Hat Sony dafür aber einen so großen Messeauftritt gebucht? Nicht ganz, denn es kommt noch mehr, so Sony.

PlayStation 5 Pro: Ankündigung im September

Am Ende des Eintrags verrät Sony, dass die „Einzelheiten zu weiteren Titeln und Bühnenveranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden“.

Ein Spiel, welches seit drei Wochen erhältlich ist und ein Titel für 2025 von einem Drittanbieter, der selbst mit einer massiven Präsenz vor Ort ist, sind also noch nicht alles. Sony möchte ein „faszinierendes Erlebnis bieten“, was könnte das also sein?

Wir bewegen uns auf die PlayStation 5 Pro zu, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, mit einer Ankündigung ist (wie bei der PlayStation 4 Pro vor ein paar Jahren) direkt Anfang September zu rechnen. Und vielleicht gibt es dazu noch 2-3 neue Spiele für die PlayStation 5-Reihe, das wäre dann Material für eine Messe.

Außerdem findet am 3. Dezember das 30. Jubiläum der PlayStation statt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es da keine Highlights geben wird und Sony nur mit Astro Bot zu einer Messe geht und keine weiteren Dinge für Ende 2024 geplant hat.