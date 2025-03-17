Gaming

SteamOS: Valve macht einen großen Schritt vorwärts für Gaming-Handhelds

Anfang Januar überraschte Valve mit der Ankündigung, das hauseigene Betriebssystem SteamOS neben dem Steam Deck auch für andere Gaming-Handhelds zu öffnen. Lenovo folgte dieser Ankündigung und will in wenigen Monaten den Handheld Legion Go S mit SteamOS auf den Markt bringen, doch das Unternehmen geht nun noch einen Schritt weiter.

SteamOS auf dem Vormarsch

Um SteamOS weiterzuentwickeln und für kommende Gaming-Handhelds fit zu machen, wurde jetzt eine Preview-Version mit der Versionsnummer 3.7.0 und dem Namen „Pi Day“ veröffentlicht. In den Release Notes ist nämlich der Punkt „Beginnings of support for non-Steam Deck handhelds“ namentlich aufgeführt.

Darüber hinaus bringt die Testversion weitere wichtige Verbesserungen und Anpassungen für Steam Deck LCD und Steam Deck OLED: Es gibt eine neue Arch Linux Basis, der Linux Kernel wurde auf Version 6.11 aktualisiert, neue Grafiktreiber wurden integriert und im Desktop Modus wird auf Plasma 6.2.5 gesetzt – alles in allem also ein sehr umfangreiches Update.

Die kompletten Release Notes können hier eingesehen werden.

Wann genau die finale Version von SteamOS 3.7.0 erscheinen wird, hat Valve nicht verraten. Vermutlich wird es im Mai so weit sein, denn für diesen Monat ist die Veröffentlichung des Legion Go S geplant, der als einer der ersten Handhelds auf SteamOS als Betriebssystem setzen wird.

