Steigende Autokosten: Jeder Dritte fährt jetzt anders

Autofahrer suchen angesichts steigender Kosten nach Einsparmöglichkeiten und ändern ihr Fahrverhalten, wie eine Umfrage der ADAC Autoversicherung zeigt.

Viele reduzieren ihre Geschwindigkeit und fahren spritsparender. Die Umfrage zeigt auch, dass die finanzielle Belastung durch das Auto von 61 Prozent der Befragten als belastend empfunden wird. Jüngere Autofahrer beziehen die Kfz-Versicherung in ihre Sparpläne ein und erwägen einen Wechsel, um Kosten zu sparen.

Die Umfrage ergab, dass die Autofahrer weiterhin beim Tanken sparen, indem sie die Kraftstoffpreise vergleichen. Außerdem fahren 26 Prozent häufiger mit dem Fahrrad und 19 Prozent häufiger mit Bus und Bahn. Insgesamt sechs Prozent der Autofahrer nutzen Fahrgemeinschaften, um Kosten zu sparen.

In der Kfz-Versicherung rechnen Branchenbeobachter wegen steigender Unfallzahlen und höherer Reparaturkosten mit steigenden Preisen. Dennoch herrscht in der Kfz-Versicherungsbranche ein starker Wettbewerb, sodass 35 Prozent der Autofahrer aufgrund der Preiserhöhungen über einen Wechsel nachdenken. Dieser Trend ist in der jüngeren Generation noch ausgeprägter, 47 Prozent der 18- bis 39-Jährigen denken über einen Wechsel nach.

Telematiktarife, die eine umsichtige Fahrweise belohnen, sind eine Möglichkeit, die Versicherungskosten zu senken. Nachgefragt werden sie abr bisher vor allem von jüngeren Autofahrern. In der Umfrage der ADAC Autoversicherung gaben lediglich sechs Prozent der Befragten an, dass sie bereits einen Telematiktarif nutzen, um bei der Kfz-Versicherung zu sparen.

