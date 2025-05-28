Stellantis hat jetzt endlich einen neuen Chef

Antonio Filosa wird der neue CEO von Stellantis, dies teilte der Konzern heute mit. Es sei „nach einem gründlichen Auswahlprozess“ eine Wahl, mit der alle zufrieden sind. Die Entscheidung wurde also intern getroffen, Filosa ist schon lange dabei.

Vor ein paar Wochen machte auch der alte Cupra-Chef Wayne Griffiths die Runde, aber Antonio Filosa galt immer als Favorit. Am 23. Juni soll es losgehen, dann wird Antonio Filosa auch das ganz neue Führungsteam von Stellantis bekannt geben.

Was wird sich ändern? Das ist bisher noch unklar, aber die zu große Markenauswahl bei Stellantis könnte überarbeitet werden. Wer nicht performt, fällt weg, wer sich zu ähnlich ist, muss sich mehr unterscheiden. Offiziell ist das aber bisher noch nicht.