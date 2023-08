Stellantis plant Elektroauto für unter 25.000 Euro

Die Volkswagen AG peilt beim VW ID.2 einen Preis von unter 25.000 Euro an, aber erst irgendwann und das Elektroauto kommt vielleicht auch erst 2026 auf den Markt. Ein Vorteil für Stellantis, die schon kommendes Jahr damit loslegen werden.

Fiat: Elektro-Panda kommt im Juli 2024

In einem Interview hat der Chef von Fiat laut Automotive News bestätigt, dass wir im Juli 2024 ein Elektroauto für unter 25.000 Euro sehen werden, welches an den Panda angelehnt ist. Wir haben schon gehört, dass so ein Modell im Juli kommt.

Es wird aber wohl nicht das einzige und vielleicht nicht das erste Elektroauto in der Preisklasse bei Stellantis sein, denn der vollelektrische Citroën C3 wird ebenfalls preiswert. Sollten die Elektroautos überzeugen, wäre das ein Wettbewerbsvorteil.

Stellantis: Vorteil mit kompakten Elektroautos

Viele Marken, wie eben die Volkswagen AG oder auch die Hyundai Motor Group, haben sich bei kompakten Elektroautos für neue Elektro-Plattformen entschieden, die noch eine Weile dauern. Stellantis wird aber auch hier Verbrenner umbauen.

Davon bin ich persönlich kein großer Freund, denn vor allem in der Kompaktklasse ist eine Plattform ein gewaltiger Vorteil (wie man beim Konzept des VW ID.2 sieht, der so viel Platz wie ein Golf bietet), aber Stellantis kann damit immerhin liefern.

Stellantis hat fast 50 Elektroautos bis Ende kommenden Jahres geplant und ein Blick auf das Portfolio zeigt, dass man die Chance derzeit bei den eher kompakten Modellen sieht. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass sich jetzt auch hier sehr viel tut und die nächsten 2-3 Jahre ein sehr großes Angebot mitbringen werden.

Es wird aber auch Zeit nach den ganzen Elektro-SUVs auf dem Markt.

